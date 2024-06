La condena de La Liga por el traspaso de Pedro condiciona el futuro proyecto

El Sporting agotará todas las vías judiciales para evitar que la condena de La Liga, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva, que obliga al club rojiblanco a pagar 2 millones de euros al Espanyol por el traspaso de Pedro Díaz el Girondins de Burdeos afecte a la confección del siguiente proyecto, en el que ya se trabaja. En Mareo mantienen un profundo hermetismo con este delicado caso, que ha causado un terremoto en las últimas horas, pero no están para nada conformes con el laudo de la patronal del fútbol español y están dispuestos a plantar batalla judicial para al menos alargar lo máximo posible el proceso. El asunto está en que un problema de los despachos puede golpear de lleno el verde, y eso lógicamente inquieta a la afición.

La pérdida de ese importante montante podría afectar directamente sobre el tope salarial del siguiente proyecto, reduciendo el margen de movimiento de los gestores en el mercado de fichajes y obligando a un ejercicio de ingeniería financiera si no se sueltan fichas pesadas, algo que ya se ha iniciado con la salida de algunos de los jugadores que acaban contrato. Sería por lo tanto un golpe duro, porque en estos momentos el techo del club rojiblanco andaría por encima de 9 millones de euros a la espera de la última actualización de La Liga. Además, en el club se habían hecho desde distintas parcelas las cosas bien.. El buen curso deportivo, la quinta clasificación, que permite mayores ingresos por la pata televisiva, o el taquillaje, también con el "extra" del partido de play-off en El Molinón ante el Espanyol daban más aire financiero al área deportiva para formar otro proyecto muy competitivo en Segunda División. La sentencia de La Liga es por todo ello un varapalo, porque se perdería por el camino parte del trabajo hecho.

¿Y qué puede hacer el Sporting?

El fallo es ejecutivo, por lo que el Espanyol podría pedir de forma inmediata que se le abonen los 2 millones de euros. En ese sentido, el club rojiblanco tiene dos vías abiertas. Primero dispone ahora un plazo de unos quince días para negociar con el club catalán el pago de esa cantidad, siempre y cuando acepte que tiene que pagar esos 2 millones. Una de las fórmulas sería proponer pagar ese dinero a plazos. Esto podría suponer que esa pérdida de 2 millones no computen de forma íntegra en este tope salarial. En todo este proceso, el Espanyol y el Sporting no se han puesto en ningún momento de acuerdo en nada. Ninguno cede. De hecho, los relatos de uno y otro sobre el caso son muy distintos. El Sporting sostiene que sí informó al Espanyol de que disponían de una oferta formal, y por escrito, del Girondins por Pedro Díaz. Los catalanes, que comenzaron la batalla judicial meses después de que se cerrarse ese movimiento, aseguran que no hubo comunicación alguna y que nada consta, al menos por escrito.

