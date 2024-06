Gerardo García y José Riestra se vieron con Rubén Albés en Barcelona para que sea el nuevo entrenador del Sporting

El encuentro sucedió hace tan solo unos días en Barcelona precisamente antes del partido de vuelta de la primera ronda eliminatoria de play-off que afrontaba el Sporting en el Stage Front Stadium ante el Espanyol. Los responsables deportivos de Orlegi Sports y del Sporting José Riestra y Gerardo García se vieron cara a cara con Rubén Albés con el afán de avanzar en su contratación para que sea el relevo de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo de El Molinón. Los ejecutivos expusieron al preparador gallego, de 39 años, que para ellos es claramente el candidato número 1 para que tome las riendas del proyecto.

Para la entidad la apuesta es convencida: entienden que el ex entrenador de Lugo y Albacete encaja a la perfección en los parámetros del Grupo Orlegi al ser un técnico valiente, ambicioso y joven, que tira de la cantera; pero también que tiene todo aquello que le gusta a la gente de El Molinón por su estilo de fútbol vertical y ofensivo. Mientras, Albés de momento no tiene tanta prisa por responder de forma inminente a la propuesta del Sporting, consciente de que el interés del club rojiblanco es sin dudas muy importante, y también de que se avecinan movimientos en otros banquillos y en varios es candidato. De hecho, el preparador vigués está en la cartera de Espanyol –si estos no suben a Primera División–, y de Las Palmas, que tiene antes otras opciones pero que sigue sin firmar a un entrenador. Antes ya se había reunido con varios clubes, pero por unos u otros motivos no se alcanzó un acuerdo: Alavés, Elche, Levante, entre otros.

El club gijonés asume que el cartel del entrenador es importante y aunque pretende cerrar cuanto antes su fichaje por temas de planificación, podría incluso dar unos días al vigués a sabiendas de que el paso del tiempo siempre entraña riesgos. También afecta lógicamente a la planificación deportiva, que ahora ocupa a los gestores. Pero el convencimiento de los ejecutivos en Albés es tal que los riesgos merecen la pena. En cualquier caso, en los últimos meses desde la dirección deportiva del club rojiblanco se han seguido a otros entrenadores e incluso se han producido encuentros con más técnicos. Gerardo García valora con muy buena nota el trabajo del técnico mierense Alejandro Castro "Jandro", de 45 años, que ha rozado la machada con el Amorebieta con una segunda vuelta sobresaliente. Asier Goiria se lo quiere llevar al Murcia, pero de momento no ha alcanzado un acuerdo con el preparador asturiano, que tiene más mercado. De momento los gestores deportivos del club rojiblanco no trabajan en más opciones que en la de Albés, pero sí que controlan más perfiles por si no se alcanza un acuerdo con su favorito.

