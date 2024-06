Insua se despide del Sporting emocionado: "Me toca cerrar una etapa preciosa de mi vida"

El defensa central Pablo Insua se ha despedido de forma pública del Sporting de Gijón con un comunicado difundido en redes sociales. El zaguero gallego, de 30 años, dice adiós a dos años de etapa en el club rojiblanco donde ha sido una pieza fundamental para el proyecto deportivo. Su último partido fue como capitán, en una imagen que representa su dimensión durante este tiempo. "No es el final que soñé, pero las cosas no siempre acaban como uno quiere... pero desde el primer día al último defendí esta camiseta y este escudo lo mejor que pude. Siempre podré decir muy orgulloso que jugué en el Real Sporting y que viví en Gijón", dice en el escrito.

La afición le ha agradecido su esfuerzo, compromiso y rendimiento. El coruñés pondrá rumbo al Granada. LA NUEVA ESPAÑA desveló el 10 de mayo el interés del conjunto nazarí en hacerse con el futbolista. "

La carta de Pablo Insua al sportinguismo

«Están siendo unos días muy difíciles para mi... Hoy me toca cerrar una etapa preciosa de mi vida, dos años en los que he sido muy feliz y me he sentido muy querido.A mis compañeros y staff, gracias por vuestra confianza y cariño en estos dos años, hemos formado un gran grupo. ¡Me llevo amigos para siempre!Otro privilegio ha sido disfrutar del día a día en Mareo, con toda la gente top que nos rodea y nos hace todo súper fácil: médicos, fisios, utilleros, personal de cocina, empleados... Os merecéis lo mejor, ojalá pronto podáis disfrutar de vuestro Sporting en Primera.La afición... solo puedo daros las gracias. Por cada día en el Molinón, por los recibimientos, por cada desplazamiento de la Mareona, por cualquier día por Gijón... GRACIAS. No es el final que soñé, pero las cosas no siempre acaban como uno quiere... pero desde el primer día al último defendí esta camiseta y este escudo lo mejor que pude. Siempre podré decir muy orgulloso que jugué en el Real Sporting y que viví en Gijón. PUXA SPORTING»