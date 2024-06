Semana decisiva por Rubén Albés, la primera opción del Sporting: las claves de la búsqueda del titular del banquillo

La dirección de Orlegi Sports ha puesto la directa para avanzar en la contratación de Rubén Albés para que sea el líder del nuevo proyecto del Sporting. Los ejecutivos del Grupo trabajan junto a los responsables deportivos del club rojiblanco de forma cohesionada para convencer al vigués, de 39 años, para que este sea el nuevo preparador del club rojiblanco. En los últimos días las comunicaciones entre los mandatarios de la entidad rojiblanca y el entorno de Albés han sido constantes tras confirmar al mismo entrenador gallego en la cumbre que tuvo lugar hace una semana, en Barcelona, –destapada pro LA NUEVA ESPAÑA–, que si fuera por ellos claramente sería el elegido para relevar a Ramírez. Representantes de la organización y del club rojiblanco han mantenido en los últimos meses otros encuentros con entrenadores para intercambiar información y hablar de fútbol, pero hasta la fecha no han avanzado por ninguno.

Además han recibido ofrecimientos de muchos preparadores, como Javi Calleja, que ha estado en el radar de varios clubes de Segunda División pero sigue sin banquillo. Pero las gestiones de los que mandan en el área de fútbol están en estos momentos únicamente centradas en el que fuera entrenador de Lugo o Albacete, entre otros clubes. Aunque Gerardo García tienen informes positivos del mierense Alejandro Castro "Jandro", como de otros entrenadores, de momento en la cúpula tienen muy claro que no se avanzará con ninguno porque la primera opción es Albés y mientras esa vía siga abierta no se activarán otras gestiones, que lógicamente se analizan a nivel interno y se tiene en cuenta si no se llega a un acuerdo con el preparador vigués. "Jandro" tiene desde hace días una oferta formal del Murcia, pero también ha pedido unos días para responder, pendiente del baile de banquillos en Segunda División. La parálisis afecta a todos, y hay varios entrenadores que se han tomado un tiempo para decidir.

La sintonía entre Albés y el Sporting es buena; y al joven preparador le atrae mucho la opción de dirigir a un club como el rojiblanco, enamorado de Mareo y del aroma que se respira en El Molinón. Hay confianza en poder cerrar la que claramente es la primera opción, pero también se asume que es un trabajo complicado. El técnico gallego aún no ha respondido a la oferta del Sporting porque sabe que está entre los candidatos de más clubes que siguen sin tener garantizado a su futuro preparador, como Espanyol o Las Palmas, y de momento ha decidido demorar unos días su decisión sobre el futuro hasta conocer al cien por cien todas sus posibilidades.

Esta semana es muy importante, sino decisiva, porque el domingo cuando termine la final de play-off se acelerarán todos los movimientos. Albés tiene opciones en el Espanyol y más remotas en Las Palmas. La vía del club de Barcelona para él es posible, siempre y cuando el equipo de la Ciudad Condal no ascienda a Primera División. Pero también arroja toneladas de incertidumbre, con informaciones sobre posibles cambios en la dirección deportiva e incluso a cerca de una hipotética venta del club.

Además los catalanes tienen a otros candidatos para su banquillo si no continua Manolo González. Las Palmas, mientras, es la opción más importante, por las circunstancias económicas y deportivas del club, pero también parece la más complicada de salir adelante. En cambio, el Sporting le ofrece certeza, le garantiza el banquillo y le da fuerza. En las comunicaciones que se han mantenido con él se ha hablado de proyecto, de plantilla, de confección, y hay buen "feeling".

