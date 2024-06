El Sporting blinda a la generación de 2008: dos contratos profesionales y otros dos en marcha

Evitar la fuga de talento en Mareo es uno de los objetivos fijados por Orlegi desde su llegada al Sporting. A la inversión en infraestructura, con las reformas de la Escuela de Fútbol iniciadas la pasada campaña, se ha unido una nueva política de trabajo en la cantera centrada en tratar de mejorar la calidad de la formación en las categorías inferiores. En esa línea se incluye el deseo de blindar a algunas de las promesas de la base, con especial atención en los últimos meses a formalizar acuerdos con jugadores de la prometedora generación de 2008. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el club ha cerrado en las últimas horas el primer contrato profesional de dos de los canteranos que finalizan la etapa cadete, Yago Meana y Álex Diego, y trabaja en la continuidad de otros dos: Álvaro Suárez y Pablo Villanueva.

"Es así como contestamos a los que se llevaban a nuestros niños a otros clubes", anunció Alejandro Irarragorri, el pasado mes de abril, en la presentación de la reforma de Mareo. Un propósito que va más allá de la modernización de las instalaciones. El esfuerzo del Sporting por atar a sus promesas se ha llevado también a la firma de contratos con jugadores que acaban de cumplir los 16 años. Una edad en la que el conjunto rojiblanco ya ha visto cómo, a través de contratos profesionales, otros clubes han conseguido incorporar a algunos de los talentos criados en la cantera. El caso más sonado fue, hace unos años, el de Christian Ferreres. No el único, ni el más reciente.

Yago Meana y Álex Diego son los primeros en adherirse este año a la fórmula ideada por el Sporting. Yago es un delantero centro de poderoso físico formado en la casa con apenas 3 años. Se inició en el fútbol en los equipos de la Escuela, donde dio sus primeros pasos hasta formar parte de los benjamines del Sporting. Allí coincidió ya con Álex Diego, lateral izquierdo de velocidad y recorrido que llegó al Sporting procedente del Langreo. Ambos llevaban tiempo seguidos por otros equipos, al mismo tiempo que en conversaciones con el Sporting para una nueva vinculación. Yago y Álex formaron parte del equipo que se proclamó campeón de España con el Sporting benjamín y han ido subiendo escalones en las categorías inferiores rojiblancas y siendo protagonistas en diferentes categorías de la selección asturiana. Yago viene de una campaña en la que, siendo cadete, participó en el División de Honor del Sporting y debutó en el Sporting C. Álex también tuvo minutos esta campaña en el Sporting C de Primera Asturfutbol. Si no hay novedad, ambos iniciarán la próxima campaña en el División de Honor juvenil siendo los dos de primer año.

El modelo en el que trabaja en estos casos el Sporting es una vinculación que asegure la continuidad de los canteranos durante los tres años de juvenil, con opción a otras dos campañas más en el filial. Unas fórmulas que son revisadas periódicamente con cada uno de los jugadores. El club también está trabajando en llegar a acuerdos para atar a Álvaro Suárez y Pablo Villanueva. Álvaro, que puede actuar como mediocentro o mediapunta, ya cuenta con una propuesta por parte del Sporting. En el caso de Pablo Villanueva, Villa, mediocentro, hay conversaciones en marcha. El club tiene mucha confianza en la progresión de estos cuatro jugadores, llamados a dar que hablar en los próximos años en Mareo. También en seguir integrándolos en equipos de mayor media de edad y categoría que viene siendo una apuesta acentuada desde la entrada de Orlegi.

