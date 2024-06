El Sporting busca alcanzar un acuerdo sobre Rubén Albés: en Mareo se fijan hasta final de mes como máximo para obtener una respuesta

Los responsables deportivos de Orlegi Sports y del Sporting han intensificado en los últimos días los contactos con Rubén Albés, de 39 años, para que el preparador vigués acepte la propuesta para ser el relevo de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo de El Molinón. Hoy por hoy, no hay un acuerdo cerrado con el joven técnico gallego, pero sí se han intensificado las comunicaciones.

La oferta formal aún no se ha planteado por escrito –el grupo mexicano solo llega a ese punto cuando ya sabe que habrá acuerdo, por lo que se trata casi de un mero formalismo–. Pero sí se han hablado de otros términos e incluso de planificación del proyecto deportivo. Aún no hay planteamiento formal, aunque hay opciones de que el contrato que se ponga encima de la mesa sea de una temporada. Pero todo está abierto. De momento, sin el visto bueno definitivo del entrenador, aunque hay confianza en que se pueda llevar a cabo la operación. Se desprende en el ambiente un aroma de optimismo y confianza, pero también de mucha cautela, consciente de que el elegido por el Sporting está también en el radar de más clubes.

Los tiempos de unos y otros son distintos, aunque el Sporting parece muy empático con la cotización de su favorito y entiende la situación, aunque lógicamente mira por sus intereses. En Mareo están convencidos de que al que se quiere como primera opción es a Rubén Albés y han puesto a funcionar a toda la maquinaria para zanjar un acuerdo. Se le ha dado prioridad a este movimiento. Incluso se está en disposición de esperar. Pero también se ha dado un margen para que el técnico vigués conteste. En principio tendrá la opción de entrenar al Sporting al menos una semana más. Como mucho hasta final de mes. Si no se activarán otras opciones.

Albés y su entorno están pendientes del desenlace de los play-offs de ascenso a Primera División, y de lo que pueda suceder con el baile de banquillos en la categoría. Pero sin garantías ni certezas de que sería el elegido, algo que en estos momentos sí le ofrece el club rojiblanco, que además le ha expuesto un proyecto atractivo donde sería una figura importante.

A Albés, mientras, le seduce la opción de firmar por el club rojiblanco. Enamorado del fútbol de cantera, siempre ha sentido predilección por Mareo y es conocedor del potencial de su cantera e instalaciones. También ha tenido buenas palabras a cerca del ambiente que se respira en El Molinón. Públicamente siempre ha elogiado al club gijonés y a su afición, por lo que está fuera de dudas que el interés del Sporting le encaja. Pero también sabe que de apurar hasta el final de los play-offs podrían abrirse otras puertas que son igualmente interesantes e incluso económicamente y deportivamente más potentes.

Alguna vía, como la de Las Palmas, parece ahora algo más complicada, aunque siguen estando ahí e incluso se han mantenido algunos contactos. Y en ese sentido la del Espanyol, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, es una de las opciones que tiene el preparador gallego siempre y cuando el club catalán no ascienda a Primera División, y siga Fran Garagarza, algo que parece no estar claro. El asunto está en que todo lo que rodea al club de Barcelona arroja incertidumbre. Mientras que el Sporting, que ha tenido desde el minuto 1 clarísimo que quería al técnico vigués si no seguía Ramírez como informó el 10 de mayo este periódico, ofrece certezas.

Esa es una de las bazas rojiblancas. En Mareo están totalmente convencidos de que Albés encaja totalmente en el perfil. Técnico joven, pero ya con bagaje, conocedor de cómo se desarrollan jugadores de su paso por la cantera del Celta, y que aboga por un estilo futbolístico valiente y vertical, condiciones que siempre han agradado a El Molinón. Por eso desde la dirección se han aparcado todas las opciones alternativas, que están en un segundo plano, pero en estudio.

La dirección de fútbol ha mantenido ha mantenido todos estos meses encuentros con otros entrenadores, con los que se ha intercambiado información y a los que se ha querido conocer su método de trabajo. Hace ya varios meses, un reputado miembro del Grupo mantuvo un encuentro con Claudio Giráldez, ahora en el primer equipo del Celta. También se han conocido a otros entrenadores. Y se viene recopilando información de algunos entrenadores que irrumpen, como Alejandro Castro "Jandro", cuyo trabajo agrada a Gerardo García. Hay otros nombres en la mesa de la comisión deportiva. De momento, todas las vías que no sean la de Albés están en punto muerto. Se valoran, pero no se ha avanzado.

