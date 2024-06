Pipi Estrada desea el ascenso del Oviedo y responde a los críticos: "Parecemos aldeanos"

A lo largo de su vida profesional Pipi Estrada ha presumido de su sportinguismo en los diferentes puestos que ha ocupado en el ámbito periodístico nacional. Los mismos en los que ha sabido navegar entre polémicas a costa de defender su opinión. El gijnés ha vuelto a dejar clara su posición en una controvertida preguntada formulada por Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito. A Pipi se le cuestionó por quién va el domingo, con el Oviedo o con el Espanyol, en la vuelta de la final del play-off, donde se decidirá el último equipo que da el salto a Primera División. Su respuesta ha incendiado las redes.

"Voy con el Real Oviedo. Por Asturias. La raza pelayina", sentenció Pipi Estrada. "Y eso no te quita sportinguismo, Pipi", respondió Josep Pedrerol. "No, no. Cuando el Sporting juega contra el Real Oviedo, voy a muerte con el Sporting. Y quiero que el Sporting le golee, le remate, y lo vivo con pasión y sentimiento. Pero una vez que el Sporting está fuera y el Real Oviedo, después de 23 años de no estar en Primera División, que Asturias pueda tener un equipo en Primera, voy con el Real Oviedo. Y creo que no estoy faltando a mi sportinguismo. Y lo digo como lo pienso. No es malo. Es bueno que perdamos ya esa mentalidad de aldeanismo. Parecemos aldeanos", concluyó.