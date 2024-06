Milo, "motivado" y con "un nivel acorde a lo que exige el Sporting": el serbio, su futuro y el apoyo de Gerardo García

Volverá esta temporada al Sporting después de su cesión al TSC serbio, con el que disputó competición europea y donde no acabó del todo conforme con los minutos de los que dispuso, sobre todo, en la segunda parte del campeonato. Uros Milovanovic (Duisburgo, Alemania, 2000) vuelve con ganas de reivindicarse y hacerse con un puesto en la delantera rojiblanca tras dos años sin protagonismo, primero, y sin oportunidades, después. El futbolista hace un paréntesis en sus vacaciones en la costa croata para atender la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. "Estoy muy motivado. Solo pienso en el Sporting".

–¿Cómo valora su temporada en el TSC Backa Topola?

–No estoy muy satisfecho con mi participación (disputó 21 partidos en la Liga serbia, previa de Liga de Campeones y tres en Liga Europa). Conozco mis posibilidades y mis cualidades. Estoy seguro de que puedo hacer mucho más de lo que pude hacer allí. No tuve mucha suerte. Al inicio no jugaba tanto, luego, cuando empecé a tener minutos lo hice bien, hice goles, asistencias… Disputé competición europea y poco después, me lesioné. Fue algo muscular, nada grave. Ahora ya estoy plenamente recuperado y motivado para la pretemporada.

–Ha hecho tres goles en Liga y participado en competición europea. ¿Qué ha sido lo más positivo?

–Lo más motivador ha sido disputar la Liga Europa. Tuve la oportunidad de enfrentarme a equipos como el West Ham, Olympiakos o Friburgo. En esos partidos quería probarme para ver si podía estar a ese nivel como futbolista. Como futbolista ese tipo de momentos son los que te hacen sentir si estar capacitado para aportar en una Liga importante o no. La verdad es que he sentido que puedo dar ese nivel. Disfruté cada momento, aunque para un delantero lo más importante son los goles. Vives por los goles.

–¿Cree que vuelve al Sporting siendo mejor futbolista que hace un año?

–La gran diferencia creo que está en la mentalidad. Me considero ahora mucho más fuerte que cuando llegué al Sporting. No solo en el fútbol, en la vida es muy importante ser fuerte mentalmente. Vuelvo más maduro y con más experiencia en lo deportivo, a un nivel acorde a lo que exige el Sporting. Si he competido en Liga Europa, que es más exigente que la Segunda División, puedo hacerlo en el Sporting y es un indicativo de mi evolución. Lo que necesito ahora es estar en Gijón y meter goles. Quiero ayudar al equipo en la mayor medida posible.

–¿Cuáles es su intención de cara al futuro? ¿Quiere quedarse en el Sporting?

–Quiero continuar en el Sporting. No pienso más allá en cuanto a mi futuro. Estoy motivado para ayudar a conseguir el ascenso a Primera División en Gijón. Solo pienso ahora en eso y en estar preparado para lo que viene.

–Su contrato termina en 2025, con opción a ampliarlo por un año más.

–Así es, pero no pienso en plazos tan lejanos. Estoy centrado en el día a día. Hablaré con el club en los próximos días, pero como he dicho, soy jugador del Sporting y solo pienso en el Sporting.

–¿Durante la temporada ha estado en contacto con David Guerra y Gerardo García?

–Durante la temporada he estado en contacto con Gerardo. En algunos partidos, sobre todo cuando jugaba bien, me mandó saludos y felicitaciones. Cuando no estaba jugando, también se interesó por mi situación y por lo que estaba pasando. Siempre me ha ayudado, sobre todo, en cuanto a mentalidad.

–¿Qué le parece la temporada realizada por el Sporting tras conseguir disputar el play-off de ascenso?

–Ha sido una buena temporada, pero hemos tenido mala suerte en el play-off. Creo que merecimos la victoria en Barcelona. No solo lo pienso yo, creo que lo piensa todo el mundo. Faltó un poco de suerte. La suerte llegará en el futuro, seguro.

–¿Pudo ver los últimos partidos del equipo? ¿Los siguió por televisión?

–No solo los últimos partidos, los he visto todos. Intenté verlos siempre en directo y, si me coincidía con un partido mío, los veía después. Incluso quise venir a ver algún partido en El Molinón, pero no se dio por tema de agenda.

–¿Cómo valora el papel de los delanteros? ¿Cree que faltó gol?

–No creo que sea algo que tenga comentar. Es posible que haya faltado gol, pero no pienso que sea mi labor valorar al respecto. Soy futbolista del Sporting y debo centrarme en mi trabajo.

–¿Cómo aprovecha sus vacaciones?

–Estoy aprovechando el tiempo para estar cerca de mi familia y amigos y descansar un poco. La vida en el fútbol profesional te da poco espacio para ellos. También sigo preparándome. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana para entrenarme y hacer gimnasio.

–¿Qué mensaje le enviaría a la afición del Sporting?

–Quiero dar las gracias a la afición porque el éxito de esta temporada del equipo ha supuesto un salto de nivel en todos los sentidos y ellos tienen mucho que ver. Es importante que sigamos todos juntos, porque a los futbolistas nos ayuda mucho que estén de nuestro lado. La suerte que nos ha faltado en los últimos años, llegará. Si trabajamos con el corazón, como siempre lo hacen los aficionados, vamos a volver a Primera.

