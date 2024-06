Albés da el sí al Sporting, que ya tiene entrenador

El Sporting ha alcanzado ya un principio de acuerdo con Rubén Albés para que el entrenador vigués tome las riendas del proyecto, tal y como avanzó ayer Killer Asturias y pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA. El acuerdo es total, y falta solo que las partes estampen la firma y se redacten los documentos. Pero todo está ya "ok", y la operación –al fin– está vista para sentencia. Albés firma por una temporada. El anuncio será inminente. Incluso cuestión de horas, o a lo sumo, días.

Gerardo García y David Guerra se vieron ayer cara cara con Albés y lograron desbloquear la operación, que durante algún momento parecía complicada. Era su candidato, por lo que la satisfacción en la planta noble de la entidad rojiblanca es muy alta. La primera –y casi única, porque no se han abierto otras vías– de la dirección de Orlegi Sports, desde hace varios meses. Albés ya ha dado el "sí" y finalmente no esperará a los movimientos de banquillos tras el desenlace de los play-off. El Elche estaba apretando y se ha mostrado muy interesado. También había interés del Espanyol, pero esta situación arroja toneladas de incertidumbre. Pero la dirección del club rojiblanco se ha lanzado con mucha fuerza y ha logrado dejar sellada la gestión.

Las negociaciones se han acelerado en los dos últimos días, con la cúpula rojiblanca entregada a firmar al que en todo momento ha sido su primer candidato. El Sporting ha mejorado su oferta económica y ha logrado seducir al entrenador con su proyecto. Albés está al tanto de los planes del club, y llevaba varias reuniones con miembros de la dirección para intercambiar información sobre plantilla y dar a conocer sus intenciones. Hace apenas una semana se produjo otra cumbre, en Barcelona, en la que se habló de jugadores, ideas, posibles incorporaciones. Para Orlegi Sports no había dudas: Albés lleva meses siendo el entrenador que quieren en el banquillo de El Molinón para relevar a Miguel Ángel Ramírez, que estaba en las últimas horas sellando su acuerdo con Al Wrakah de Qatar.

Queipo seguirá en el Sporting tras tener la opción a salir a Santos

Aunque el planteamiento de trasladar a Djuka a Atlas centra todos los focos de los movimientos internos entre los clubes de Orlegi Sports, ese caso –que sigue abierto– no ha sido el único que la dirección deportiva de la organización ha planteado a jugadores del Sporting con vistas a la siguiente temporada. De momento, han llegado jugadores procedentes de Santos Laguna –Jordan Carrillo–. También han aterrizado en Mareo canteranos de las academias de Atlas y Santos. Pero por lo pronto ninguno ha recorrido el camino inverso. Hace unas semanas se volvió a intentar un traslado. Los mandamases del Grupo también pusieron sobre la mesa un cambio de aires para Dani Queipo, atacante de 22 años, y que esta campaña ha marcado tres goles pese a no tener un rol indiscutible para Miguel Ángel Ramírez. En su caso, el traslado no era por Guadalajara (Atlas), sino a través de Torreón (Santos Laguna). Pero Queipo rechazó el trasvase. Y apuesta con convencimiento por continuar en Mareo, donde tiene además un contrato largo (2027). La dirección de Orlegi Sports aceptó la decisión del talentoso atacante, al que aprecia a nivel interno. Aunque hay quien entiende en la organización que el estilo de fútbol de la Liga MX, quizás más lento, menos físico, puede beneficiar a un futbolista talentoso como Queipo, que podría ser diferencial en Santos Laguna, que además busca un jugador de su perfil. Pero para el club rojiblanco la continuidad de Queipo es también una buena noticia.

