La metamorfosis del Sporting Atlético: así queda configurado el filial rojiblanco

Tras confirmarse la renovación de Aitor Zulaika como técnico del Sporting Atlético, a expensas de que se oficialice la continuidad del resto de miembros del staff del filial sportinguista, por segunda temporada consecutiva, el segundo equipo rojiblanco tendrá por delante la complicada tarea de regresar a Segunda Federación, con el añadido de que tras los descensos de Covadonga y Oviedo Vetusta, el nivel de la categoría subirá considerablemente, lo cual provocará que la exigencia sea aún mayor que en años anteriores, donde los rojiblancos primero fueron doblegados por el Oviedo Vetusta y, posteriormente por el Lealtad en el play-off, para que el año siguiente en el camino de los sportinguistas apareciera el Covadonga en el campeonato liguero y, el Praviano en la promoción de ascenso, quedando este último curso el Llanera como el verdugo de los rojiblancos, siendo L’Entregu el encargado de eliminar a los pupilos de Aitor Zulaika en un nuevo play-off.

El hecho de no conseguir ascender de categoría traerá una pequeña revolución dentro de la plantilla del Sporting Atlético, comenzando por la portería, donde Florentin Bloch no continuará ejerciendo de primer guardameta, lo cual recaerá en manos de Pablo Diez, con contrato en vigor, quedando por el momento sin competencia por el puesto a expensas de que el club fiche un portero o, promocione a alguno de los guardametas de la base. En el apartado defensivo, Ebea no continuará en el segundo equipo sportinguista al finalizar su etapa sub-23, quedando el lateral en manos del mexicano Kevin Picón, a quien le podría llegar competencia desde el Sporting C con la subida de Iker Martínez, quien viene de cuajar un excepcional curso en el tercer equipo rojiblanco. El otro lateral volverá ser un curso más para Jorge Montes, quien tendrá como suplente a Carlos Hernández con ficha C. En el centro de la zaga es donde se prevén más movimientos, con la continuidad de Kembo y Leo Miguel en el aire, Hugo Donate regresará de su cesión en el Caudal Deportivo buscando ganarse un puesto, promocionando también desde el Juvenil Borja Montes, uniéndose así a Pierre Mbemba, quien cambiará su ficha en el Sporting C por la que tendrá en el Sporting Atlético el próximo curso.

El centro del campo, sala de mandos de cualquier equipo que se precie a la hora de manejar el balón, es donde Aitor Zulaika tendrá que tomar más decisiones a la hora de la continuidad de sus jugadores, partiendo Pelayo Pérez con ventaja al valorar el club la opción de renovar al canterano sportinguista después de la grave lesión que sufrió a final del pasado curso. Óscar Castro, Tomás Fuentes y Damián Cáceres se repartieron muchos de los minutos del pasado curso en distintas posiciones de los onces sportinguistas, pero su continuidad no se antoja fácil, quedando a expensas de lo que suceda tanto Aarón Quintana como Jorge Gutiérrez, piezas claves de Samu Baños en el Sporting C el pasado curso y, que, por méritos propios, se han ganado estar en la terna de candidatos a ocupar un hueco en la plantilla del filial rojiblanco.

Donde menos movimientos se esperan en el segundo equipo sportinguista es en la parte ofensiva, siendo Mancha, Dacal y previsiblemente Álex Lozano, a la espera de ver si milita en el primer equipo o si por contra, sale cedido, los encargados de llevar la voz cantante en los extremos, llegando desde el juvenil nueva competencia con la promoción de Martínez, quien entró habitualmente en las convocatorias del filial en el último tramo de temporada. La responsabilidad del gol caerá una temporada más en manos de Cris Acerete y Diego Boza, quienes tendrán una dura competencia con la llegada a Mareo de Amadou, además de tener que definirse las situaciones de Marcos Fernández, Enol Prendes y Samu Montes, quien con ficha C el pasado curso, disputaron bastantes minutos con el Sporting Atlético. Otra situación a estudio para la dirección deportiva rojiblanca es la del delantero mexicano Mauricio Medrano, quien terminó su etapa juvenil y, en principio, integrará la plantilla del Sporting C. El que no seguirá en el Sporting Atlético es Oyón. De no hacerse un hueco en el primer equipo, volverá a salir este verano.

Muchas incógnitas por delante en el Sporting Atlético a falta de menos de un mes para el inicio de la pretemporada, la cual se prevé que esté compuesta por una gran cantidad de jugadores, sumándose los que tienen contrato en vigor, los que buscarán ganarse un puesto en la plantilla del próximo curso y, además, los juveniles que por méritos propios se hayan ganado un puesto en verano a las órdenes de Aitor Zulaika.

