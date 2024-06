Rubén Albés, en su presentación con el Sporting: "El objetivo es ir a mejor, estar en disposición de ascender"

Sonriente, bromista por momentos, y feliz por llegar a un Sporting tras una negociación “en la que nos sedujimos ambos. Fue rápida, ya venía de un amor a primera vista cuando vine a El Molinón”. Rubén Albés (Vigo, 1985) fue presentado este martes en el municipal gijonés con la idea clara de que el objetivo del Sporting “es estar cada vez mejor, por lo tanto tenemos que estar en disposición de ascender” y el “aspecto fundamental”, comentó, es lograrlo a través de “emocionar a la gente”. El nuevo técnico rojiblanco, quien evitó concretar sobre salidas y entradas, aseguró que el club le ha prometido que "habrá un buen equipo".

Bienvenida. "Gracias al Grupo Orlegi. Los dos tratamos de tomar siempre las mejores decisiones. Sentíamos que este era el lugar correcto. Nos sedujimos ambos. Estoy muy feliz de estar aquí".

¿Por qué el Sporting?. "Hay muchos motivos. Fundamentalmente porque sentí la pasión que tiene el grupo por hacer crecer este club. Porque sentí la pasión siempre que vine a El Molinón. Esa Mareona transmite mucho. Quería conectar con ellos. Quería volver al norte".

Qué equipo quiere. "Más allá de lo que tiene que ver con lo táctico, hay un aspecto fundamental: emocionar a la gente. Es uno de los objetivos fundamentales. Otro, es ser capaz de tener una mentalidad fuerte, afrontar todos los partidos para ser capaces de ganarlos, sabiendo que hay que ser humildes. La otra es que ojalá pasen muchas cosas en el área rival. Es donde más nos divertimos. Son los tres pilares básicos".

EN DIRECTO: Presentación de Rubén Albés

Qué mantener. "Hay muchas cosas que conservar del Sporting de Miguel Ángel Ramírez. Tanto a nivel de futbolistas como a nivel de juego. Este Sporting probablemente se parezca más al Albacete que el Lugo (los dos equipos que entrenó anteriormente=, pero no se pueden replicar los equipos. Nuestra intención es que el futbolista brille".

Objetivo. "Hay una cosa clara. La línea que quiere seguir el Sporting es cada vez estar mejor, por lo tanto tenemos que estar en disposición de poder ascender. Dos de los recién descendidos siempre vuelven. Nos queda una plaza. Tenemos que estar en disposición de ella. Tenemos que tener un poco más que el resto".

El sportinguismo. "Lo de la afición es un wow. Cuando lo ves desde fuera, impresiona. Es un activo. El mayor activo de los clubes es la afición. Sin ellos no exitiría el fútbol, los jugadores, los entrenadores.. Tenemos que conectar y dar el primer paso para engancharles".

Charla con Ramírez. "He hablado con Miguel Ángel. Está abierto a ayudarnos en todo lo que necesitamos. Cuando llego a un lugar trato de tener la mayor información. Se ha abierto. Me ha dado muy buenas referencias. Hemos mantenido una relación de respeto y admiración. Le felicito por su temporada, magnífica".

Floro. "Me hizo crecer muchísimo como entrenador. Era muy joven cuando coincidí con él. Tuve la suerte de estar junto a uno de los mejores entrenadores de España. Traté de aprender de su capacidad de análisis. Ese análisis no siempre tiene que ver con el rival. Creo mucho en ver para adentro, en hacernos mejores desde lo individual y lo colectivo. Creo que nuestra esencia es la que debe estar por encima del adversario. Cuando creces desde dentro, tienes una identidad".

Referencias. "No tengo referencia concreta en cuanto a entrenadores y fútbol. Hay entrenadores de Segunda RFEF que hacen cosas magníficas y otros de Primera que te hacen aprender de diferentes escenarios".

Competición que espera. "La Segunda va a estar muy divertida. Grandes clubes, mucho nivel, buenas aficiones, pero nosotros tenemos que ser mejores que muchos. Va a depender de nosotros. La exigencia va a estar ahí. Tenemos que marcar la diferencia a través de nuestro trabajo".

La plantilla. "Continuarán muchos futbolistas que han hecho las cosas muy bien. Y también cambiarán algunas cosas".

Presión. "Me gusta. Hay dos tipos. Una externa, de la que hablamos ahora mismo, que es la que por ciudad y medios de comunicación es tremendamente grande, y otra interna, que nos metemos nosotros mismos. Es tremendamente exigente la permanecia, y aquí lucharemos por algo distinto".

Roque. "Roque Mesa es un magnífico futbolista, no hay duda. En todas las decisiones que se han tomado hasta ahora no he tenido ningún tipo de influencia. A partir de ahora hablaremos de ello".

Cuerpo técnico. "Vengo acompañado de Toni Madrigal (segundo entrenador), Iván Cabezudo (asistente) y Pablo Gómez (preparador físico). A mi cuerpo técnico le dije que me gustaría entrenar aquí (en El Molinón) la primera vez que vinimos (con el Lugo). El resto del cuerpo técnico es algo que tenemos que hablar. Quiero gente de la casa, que nos transmita lo que es el sportinguismo. Por la información que me han comentado hay grandes profesionales y trataremos de aprovecharnos".

Fichajes de jugadores que conoce. "Hay más de uno que me querría llevar. Si exsite la posibilidad de traer algún futbolista que he tenido, genial, pero no hay ningún tipo de obsesión. No es un factor determinante".

Djuka y Villalba. "Son decisiones y charlas que no van a ser cortas. Hay muchas cosas que exponer sobre la mesa. Es una visión un poco más global de todo para hacer un buen equipo. Los jugadores son importantes, pero el equipo tiene que estar por encima de los jugadores y del entrenador. Las patatas fritas están muy buenas, pero mejor con la carne y con pescado. O la pizza con piña, que es un gran debate (se ríe)".

Última experiencia en el Albacete. "Los entrenadores somos muchas veces solucionadores de problemas. Nos ha hecho evolucionar".

Cumbre en Washington. "Cenamos bien. Nos fuimos a correr a las ocho de la mañana y me contaron abiertamente qué idea llevaban (Alejandro Irarragorri y David Guerra). Nos convencía el Sporting de Gijón. Sabíamos lo externo, afición, ciudad.. Pero queríamos conocer desde dentro qué idea llevaban. Ahí me convenció. La única promesa es que vamos a hacer un buen equipo".

Negociaciones. "Tengo mucho respeto a los clubes con los que he podido hablar. La seducción fue rápida. Ya venía de un amor a primera vista de cuando estuve en El Molinón. Venía de eso y después ya viene de lo que me ha transmitido el grupo".

Pulsera de la Virgen de los Milagros. "Me la regaló mi madre. Siempre que hay un evento importante, se va a Amil y reza por nosotros. No sé cuánto influyen o no sus rezos, pero mejor tenerlos de nuestro lado".

Cantera. "No he tenido tiempo (a estudiar la cantera). Creemos en el futbolista independientemente de la edad que tenga. Los jóvenes a veces tienen la energía que otros no tiene. El joven es casi siempre él el que se pone. Esta temporada lo ha hecho Diego Sánchez. Otros lo han hecho previamente, como Nacho Méndez y Gaspar".

Cote. "No voy a descucrir su trayectoria y sportinguismo. Es el futbolista con mayor impacto ofensivo de la categoría, cinco goles y siete asistencias…"

Pretemporada. "No está definido. Me gustaría la mayor parte de la pretemporada en Mareo, teniendo en cuenta las instalaciones, y hacer una pequeña concentración fuera a mitad de pretemporada".

Estilo "canalleta". "Los equipos, cuando se construyen, surgen elementos que te hacen ser de una manera. En el Albacete veníamos de ascender de Primera RFEF. Era un equipo valiente, enfrentaba a cualquier rival, era atrevido, sin miedo a nada. Os invito a que este año, cuando veais al equipo, busquéis una palabra que lo defina. Yo pongo el estilo, y vosotros el mote que sintáis para el equipo".