El Sporting valora alternativas a la renovación de Roque y el jugador busca nuevo destino

Si al terminar la temporada el Sporting y Roque Mesa compartieron su sintonía para renovar su contrato por una temporada más, la llegada de Rubén Albés al banquillo rojiblanco ha dejado la situación del canario como algo no prioritario en este momento. Así se lo ha trasladado el club al entorno del futbolista este mismo martes. El conjunto rojiblanco desea explorar otros perfiles y esperar a que avance el mercado para decicidir cómo acabará de definir la medular. El canario, cuya prioridad era acordar su continuidad en Gijón, valora ya otras alternativas al conocer que no es uno de los futbolistas que entra en los planes del técnico en este momento. Este último giro complica mucho que Roque siga vistiendo de rojiblanco y abre la puerta a situaciones como la de Lander Olaetxea, libre tras terminar contrato con el Albacete y uno de los futbolistas del gusto de Albés al que el club le sigue la pista, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

"Roque Mesa es un magnífico futbolista, no hay duda. En todas las decisiones que se han tomado hasta ahora no he tenido ningún tipo de influencia. A partir de ahora hablaremos de ello", señaló el técnico rojiblanco durante su presentación en El Molinón. La situación del canario era una de las más peculiares a abordar en estos primeros días del nuevo entrenador del Sporting. Con 19 futbolistas con contrato, Roque finaliza su vinculación y antes de irse de vacaciones se sentó con David Guerra, presidente ejecutivo, y Gerardo García, director de gestión deportiva, para conocer los planes del Sporting. Ahí las dos partes se mostraron en disposición de iniciar la negociación para renovar por una temporada más. Hoy, todo ha sufrido un brusco frenazo que ha alejado a club y futbolista.