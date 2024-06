De jugar con David Villa, al "tres en uno" de la Fundación del Sporting: "Nunca lo imaginé"

Llegó a Mareo con 13 años y cumplió el sueño de convertirse en futbolista del Sporting. La carrera deportiva de Pablo Fernández Antuña, Blin (La Felguera, 1979), un escurridizo lateral, se truncó con una lesión de rodilla. Sin saberlo, su otra vida rojiblanca se inició gracias a ello. Cursó entonces la diplomatura de Trabajo Social, un impulso para convertirse, años después, en el "tres en uno" de la Fundación del Sporting. "Nunca imaginé estar en el club trabajando en algo relacionado a esto", dice el ahora técnico principal del equipo de fútbol de salud mental, miembro del cuerpo técnico del Sporting Genuine y uno de los participantes en los talleres de reminiscencia.

Solo como futbolista, Blin estuvo catorce años en Mareo, seis de ellos ligados al primer equipo. La cuenta es más amplia si se tiene en cuenta su rol en la Fundación y en la cantera, ya que también es entrenador del Sporting C femenino, equipo con el que acaba de lograr el ascenso a Primera regional. Su otra vocación, la de entrenar, la descubrió cuando participó en los campus de fútbol de su gran amigo y leyenda rojiblanca David Villa. No acaba ahí. Hay horas extra en Mareo para el langreano. "Tengo dos hijos jugando en la cantera del Sporting, Pelayo y Martín, de 11 y 7 años. Se les da mejor que al padre", comenta, entre risas.

"Es un estímulo devolver a la sociedad el cariño que pude recibir como futbolista", afirma Blin antes de detenerse en cada una de sus funciones en la Fundación. "Ha sido un año muy positivo en líneas generales. En cuanto al equipo de salud mental (integrado por en torno a una docena de personas afectadas por trastornos mentales graves con el objetivo de potenciar su recuperación e inserción social) recibimos un premio del área V sobre calidad dentro de los programas de salud mental. La mayor satisfacción es que ellos te digan que la hora y media de entrenamiento de los martes y viernes es la mejor de su vida", detalla.

Al proyecto al que más tiempo lleva ligado Blin es al del Genuine (equipo de jugadores con discapacidad intelectual). Además de estar ligado al equipo principal, es uno de los que trabaja en el proyecto en las escuelas abiertas dentro de cada centro concertado de Educación Especial. "Un día a la semana vamos a Avilés, Mieres, Langreo y Castiello, y una vez al trimestre, a Pola de Allande. Es el tercer año y hemos conseguido que sea la actividad preferida dentro de estos centros", destaca. En cuanto a lo más reciente, el exrojiblanco narra con emoción lo vivido junto a Arturo Martínez Noval en los talleres de reminiscencia, desarrollados en la residencia Ballesol, donde tratan de que residentes con problemas de memoria rescaten momentos vitales a través de fútbol. "Hemos realizado doce talleres este primer año y la experiencia ha sido brutal, muy gratificante. La idea es volver en la próxima temporada", afirma.

José Antonio Redondo, historia del mejor Sporting, también tomó parte en estos talleres junto a los monitores. Implicado en las labores de la fundación, es figura importante en otra de las iniciativas novedosas esta temporada, el equipo de fútbol andarín. "Lo importante es poder ayudar y apoyar emocionalmente a las personas que forman parte de esta iniciativa. A través del balón intentamos que todo el mundo se divierta, se relacione y deje a un lado los problemas. Es algo que va más allá de lo puramente deportivo", señala Redo.

Florentin Bloch, guardameta del Sporting Atlético y entrenador de porteros del Sporting Genuine, también hace un balance más que positivo de la que ha sido este año su primera experiencia trabajando con personas con discapacidad intelectual. "Al principio tenía algún miedo de ver cómo los jugadores podían responder ante mi presencia. Tardaron poco en convertirme en uno más. Siempre lo pasé genial con ellos. He visto a un equipo muy unido. Los más débiles apoyaban al resto y he tratado de compartir con ellos algún conocimiento sobre técnica y colocación en el campo. Su evolución, tanto en lo personal como en lo deportivo, ha sido muy grande. Me quedo con esa experiencia y el cariño que me han transmitido jugadores como Paco, Iván y Álex", concluye el portero francés.

