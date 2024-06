Jordy Caicedo será el "9” del Sporting y Djuka avanza su acuerdo con Atlas

Después de mover a Fran Villalba a Santos Laguna, la dirección de Orlegi Sports está muy cerca de dejar también sellado el acuerdo para el truque Sporting y Atlas entre los delanteros Caicedo y Djuka, avanzado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La dirección de la organización ha avanzado en sus comunicaciones con Djurdjevic para que este rescinda su vinculación con el club rojiblanco y acepte la propuesta del club de Guadalajara. En principio sería con un contrato base por tres temporadas (2027), las mismas que tenía pactadas como jugador del club gijonés. De vacaciones en Serbia, Djuka ha mantenido varios encuentros telemáticos con Germán Brunati, director deportivo rojinegro, que le está persuadiendo para aceptar ser el referente del proyecto de Atlas.

De momento, aún no ha dado el “ok” definitivo a su salida a México -ya lo ha hecho Villalba-, pero en las últimas comunicaciones ha dejado ver que aceptará la propuesta. Desde hace varios meses el capitán del Sporting ha solicitado informes de Atlas, de la ciudad de Guadalajara y estaba abierto a dejar atrás Gijón, una decisión que todavía ahora le está costando mucho tomar de forma definitiva por el fuerte vínculo que ha generado su familia en la localidad y su compromiso con el Sporting. Djuka quería seguir. Pero asume que no tiene encaje en el proyecto. No quiere ser un estorbo para el club, donde ha estado las últimas seis campañas. Y la propuesta económica es potente. Su entorno lleva semanas insistiéndole para que acepte la oportunidad. De momento, cautela. Aunque las partes creen que al acuerdo será total la próxima semana.

Caicedo, el “9”

Si nada se tuerce, Djuka debería confirmar a la dirección de Atlas su visto bueno definitivo, lo que abre la puerta de par en par a la llegada a Mareo de Jordy Caicedo, delantero propiedad también de Atlas y que estaba cedido en Tigres. Caicedo, de 26 años, tiene cerrado su acuerdo con el Sporting, como avanzó este periódico, y solo está pendiente de hacer la maleta y preparar su desembarco a Gijón. De momento, el atacante está disputando la Copa de América con Ecuador. Ayer volvió a formar parte de la importante victoria de la Tri (3-1) ante Jamaica. Jugó los últimos tres minutos del partido.

El regreso de Juan Otero

El Sporting mantiene también en el radar la opción de que regrese Juan Otero, como avanzó este periódico. Su vuelta es un deseo del club. Pero es una operación muy difícil