El Sporting negocia el fichaje de Olaetxea tras rescindir a Christian Rivera

La llegada de Rubén Albés ha acelerado la planificación deportiva en los despachos de Mareo, un hervidero estos días, con el mercado ya muy candente. Hasta el fichaje del vigués como preparador, el club había abordado algunas situaciones, pero todas muy claras y concretas para liberar masa salarial, además de dejar sellada la incorporación Jesús Bernal, a quien se observaba desde hace tiempo y se entendía como un movimiento estratégico. Albés ha entrado en la entidad con fuerza y tiene peso en la elección de perfiles al trabajar codo con codo con la dirección deportiva en la elección de las altas y bajas. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, ha solicitado a los mandatarios un esfuerzo para el fichaje de uno de sus "soldados" como es el mediocentro Lander Olaetxea, de 31 años, que estaba libre tras acabar contrato con el Albacete. Es una petición expresa del nuevo técnico. La gestión ya está en marcha, con las primeras gestiones de la negociación. Sobre la mesa, se plantea ofrecer un contrato de dos campañas para persuadir a un futbolista muy cotizado y que acumula propuestas de Levante, otros clubes de Segunda División y extranjero. Pero a Olaetxea le atrae la idea de reencontrar su camino profesional con Albés, el técnico que más rendimiento le ha sacado en su larga carrera.

Y para el peparador gallego su fichaje para el proyecto es por todo importante. En el Alba lo jugó todo, apenas se perdía partidos, y era su extensión sobre el verde. Le daba juego posicional, energía, piernas, carácter y polivalencia al actuar como pivote, interior e incluso central. Pero la puesta en marcha de la operación, que sigue abierta a estas horas, con contactos entre las partes y buena sintonía, no era sencilla. Porque precisamente el centro del campo era la zona de toda la plantilla que gozaba de más efectivos hasta esta semana, y contratar a un medio no era una prioridad en este punto del mercado. La comisión deportiva ha dejado antes espacio a su posible fichaje con decisiones duras como dejar a un lado la renovación de Roque Mesa, que no seguirá en Mareo pese a que la dirección del club le había comunicado hace una semana que encajaba en el nuevo proyecto y que se le pasaría una oferta de renovación si el nuevo entrenador daba también el "ok", algo que no ha sucedido. Otra, aún más llamativa, la rescisión del contrato de Christian Rivera, que se anunció ayer por la mañana. La entidad ejecuta de forma unilateral la cláusula de corte que recogía el contrato del medio gijonés antes de comenzar su último año de etapa. Ha abonado unos 40.000 euros para dejar libre su ficha. Rivera es ya jugador libre para negociar con otros clubes. Tiene mercado en México.

Comunicado siempre con Gerardo García y José Riestra, Albés también se ha mostrado partidario de analizar la contratación de Jonathan Dubasin, que este curso ha competido en el Oviedo en calidas de cedido. De momento, se ha hecho tan solo una consulta por el atacante, que tiene aún tres años más de contrato con el Basilea. Pero no se ha iniciado aún una negociación, y se valoran más perfiles en el mercado. Dubasin completó su mejor campaña como profesional en el Albacete con Albés, hace dos temporadas. Marcó 10 goles, partiendo desde la banda.

Fran Villalba a Santos

Por otro lado, Fran Villalba está muy cerca de firmar por Santos Laguna, club bajo el paraguas de Orlegi Sports. El mediapunta, que no entra en los planes del club rojiblanco, tiene muy avanzado un acuerdo con Santos Laguna, que le ofrece unas buenas condiciones económicas y un contrato base por tres temporadas. La operación está solo pendiente de flecos. Vilallba deja el Sporting tres años después de su contratación, en 2021.

