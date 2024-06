Jordy Caicedo por Djurdjevic, las claves de un intercambio estratégico

Orlegi Sports ultima el intercambio de cromos entre delanteros Djuka- Jordy Caicedo. La operación estratégica para la organización, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, se rematará la próxima semana, salvo giro, ahora ya muy inesperado, y tras muchas semanas de gestiones a nivel interno a varias bandas. Hay actores claves, como Germán Brunati, director deportivo de Atlas, un "desconocido" para el sportinguismo, pero que ha jugado un papel crucial para conseguir lo más complicado: el "ok" de Djurdjevic, al que le ha costado salir del club rojiblanco. El movimiento parece a priori fácil por tratarse de dos jugadores bajo el paraguas del grupo mexicano. Pero la operación ha sido muy compleja, pendiente ahora de flecos para su remate. Para el conglomerado era crucial poder encajar todas las piezas del puzzle. Sobre todo para el club rojiblanco, que debe ajustarse al tope salarial.

Todas las claves:

El encaje de la ficha de Djuka.

A Orlegi Sports le ha tocado lidiar en los dos últimos años con una de sus primeras decisiones tras hacerse con el control del Sporting. La renovación de Djuka por cinco temporadas fue una apuesta importantísima a nivel deportivo, pero también económico. El contrato del delantero, de 30 años, era progresivo con carácter anual. Es decir: era mayor para el curso 2024-2025, aún más el 2025-2026 y ya muy alto el último, el 2026-2027. Y soportarlo dentro del "fair play salarial" que marca la patronal tres años más cuando las cifras goleadores escaseaban (5 y 4 goles en los dos últimos años), era una carga muy pesada para el proyecto deportivo del club rojiblanco, necesitado de aire para contratar delanteros. Limitaba su margen de movimiento. El tema estaba en que las ofertas e intereses que podía tener el ariete balcánico en el mercado tampoco descargaban al club de esa presión, insoportable. La ficha era importante, y su mercado se había menguado. Una rescisión era por lo tanto inviable. Y una cesión, tampoco apartaba el problema porque el club debía asumir una parte, y le quedaría poco espacio. ¿La única solución? Un movimiento a otro club del Grupo. Atlas buscaba un "9", y la comisión deportiva de la organización cree que Djujrdevic puede dar de sobra el nivel, si limpia la cabeza, en la Liga MX. Además, la propuesta de Atlas es económicamente muy importante, fuera de mercado. Djuka rescinde en el Sporting. Pero se mantiene en el Grupo, incluso con mejores números económicos. En México no existe el control financiero de La Liga. Se rigen por otras normas.

Germán Brunati.

Periodista deportivo, con once años de experiencia en la captación del City Group, el papel de este profesional de Orlegi Sports ha sido fundamental para lograr el "ok" de Djuka. El director de gestión deportiva de Atlas ha estado muy encima de la operación. Ha mantenido un contacto permanente con Djurdjevic. Ha hecho vídeo llamadas, encuentros telemáticos, reuniones... Hasta conseguir el "sí" del delantero tras persuadirle de que será importante en el proyecto de Guadalajara. Firma 3 años.

El rol de Jordy Caicedo.

El delantero ecuatoriano, de 26 años, también forma parte de la ecuación. Caicedo llegó a Atlas como una apuesta fuerte de la entidad mexicana. Pero no ha terminado de arrancar. De hecho, no cuenta para el proyecto. Y la pasada campaña ha competido cedido en Tigres. Su contrato con Atlas es largo (2026). Y su ficha igualmente pesada. Su caso es distinto. Se busca que se revalorice, y se entiende que donde mejor ha competido ha sido en Europa. Por eso, se le ha puesto sobre la mesa la opción de competir en el Sporting, que ha aceptado. Una rescisión es imposible para las arcas financieras del Sporting, por la batalla por el tope salarial. Su salario –o parte– podría ser soportado por el Grupo. Y el Sporting gana a un "9" en el que se confía a nivel interno. Ramírez, de hecho, ensalzó mucho la figura del atacante ecuatoriano durante varios momentos del stage del Sporting el pasado verano en México.

Olaetxea rechaza la oferta de un año del Sporting

El centrocampista Lander Olaetxea ha desestimado la primera oferta del Sporting, que le ha puesto sobre la mesa un contrato por una temporada (hasta 2025) con unas cifras económicas inferiores respecto a otras propuestas que la han hecho llegar en los últimos días. La operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, no está aún rota, pero sí en este punto bastante complicada. Las conversaciones siguen, pero el acuerdo está ahora mismo lejos, con las posiciones de las partes muy distanciadas. En cualquier caso, los contactos continuarán en las próximas horas y no se descarta un giro de los acontecimientos. El medio, de 31 años, una petición expresa de Rubén Albés para el centro del campo, y cuenta con propuestas de Levante e intereses de varios clubes de la categoría. Olaetxea quiere reencontrar su camino profesional con el entrenador vigués, que le dio las llaves del centro del campo en el Albacete, donde era su extensión en el verde. Pero se ha dado un tiempo para analizar sus opciones y todas las propuestas que tiene ahora sobre la mesa. Por otro lado, la comisión deportiva valora ya otros perfiles de centrocampistas en el mercado, una posición donde no prevé un gasto importante.

