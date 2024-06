El Sporting hace números para abordar con el Basilea la cesión de Dubasin

Rubén Albés ha solicitado a la comisión deportiva del Sporting un esfuerzo para intentar el fichaje de Jonathan Dubasin, y en el club parecen decididos a al menos hacer un intento. Su nombre está entre los primeros colocados en la reducida lista que manejan los técnicos del club rojiblanco para contratar a un extremo veloz tras la salida de Haissem Hassan.

"Duba", de 24 años, tiene tres cursos más de contrato con el Basilea (2027). Además, tiene una ficha alta, importante para la categoría y difícil de encajar dentro del límite salarial de la entidad rojiblanca para la campaña 2024-25. En la entidad trabajan desde hace tiempo en reajustar los contratos de los jugadores –como se ha visto con la descarga de fichas pesadas– e incluso han trazado unos parámetros muy claros de salarios, y no se mueven ni un milímetro en las negociaciones. Los esfuerzos serán muy concretos, y apuntan a estar concentrados en los fichajes de delanteros, donde tocará rascarse el bolsillo. Pero en Mareo ya hacen números por Dubasin, y se cocina la operación a nivel interno –aún no se han producido movimientos más allá de alguna consulta informal–. Está previsto que en los próximos días el club rojiblanco haga una intentona y consulte ya directamente al Basilea las cifras en la que estima que costaría el préstamo del jugador por una temporada. La gestión es muy complicada, porque la entidad gijonesa no puede soportar todo el salario del atacante, ni de lejos.

El Basilea debería hacerse cargo de un porcentaje importante del salario del jugador, y está por la labor de buscar la mejor operación financieramente para sus cuentas. En caso de que haya subasta, el Sporting no va a entrar. Ni quiere ni puede.

Albés tiene mucha fe en las condiciones de este veloz extremo, que en la segunda vuelta de la pasada campaña estuvo precisamente cedido en el Oviedo, una condición que no es un problema para nadie en el club. El técnico vigués sacó la mejor versión de "el pingüino" hace dos temporadas, en el Albacete; allí marcó diez goles y repartió siete asistencias y fue una pieza clave en el ataque. Números importantes que ayudaron al Alba a merodear el ascenso a Primera División, y llevaron a la directiva del Basilea a pagar nada más y nada menos que tres millones de euros por su contratación.

Entiende Albés que "Duba" encaja a la perfección en los parámetros de búsqueda para la contratación del extremo: es vertical y tiene gol, por lo que confía plenamente en que pueda volver a recuperar su mejor versión de su mano en el Sporting. De momento, las gestiones no se han agilizado ni se han abierto negociaciones, como sí sucede con Lander Olaetxea, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El centrocampista, otra petición de Albés, ha rechazado la oferta del club rojiblanco por una temporada. Pero las conversaciones siguen. Olaetxea tiene ofertas más importantes en la categoría, seguido por Levante, Eibar y con alguna opción en Burgos. Pero le atrae la vía del Sporting por el proyecto y la figura de Albés, el técnico más importante de su carrera. Hoy, el acuerdo está complicado. Pero se intenta.

Otero y Pelayo Fernández

En Mareo, mientras, mantienen como gran prioridad el fichaje en propiedad de Juan Otero mientras sus agentes trabajan en su desvinculación de Club América, como informó este periódico. En el club ya han informado a su entorno que van a por él con toda la fuerza. Se intentará su fichaje en propiedad, con una apuesta importante. Pero también dependerá de si el delantero colombiano, de 29 años, tiene otras ofertas o si está por la labor de hacer también un esfuerzo económico por regresar. En la entidad rojiblanca también tienen en rojo el nombre del central avilesino Pelayo Fernández, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Está bien colocado en la lista del área deportiva, que pretende a dos zagueros.

Suscríbete para seguir leyendo