Yáñez vuelta alto: el guardameta del Sporting entra en el radar de Primera División

Rubén Yáñez vuelta alto. La notable temporada en el Sporting del guardameta catalán ha hecho ruido en el fútbol y su nombre está apuntado en la lista de varios directores deportivos de la elite del fútbol nacional. Se avecinan movimientos en varias porterías de la Liga, y en Primera División varias secretarías deportivas revisan situaciones de algunos arqueros que puedan resultar atractivos, como es el caso del jugador rojiblanco. Habrá movimientos en cadena, y varios clubes están sobre aviso.

Los números de Yáñez en Gijón (16 porterías a 0 en 38 partido y 39 goles encajados) lo convierten en uno de los porteros que varias direcciones deportivas tienen en su radar. A sus 30 años tras crecer en La Fábrica, estar en la primera plantilla del Real Madrid, ganando Liga de Campeones, y vivir luego la peor cara del fútbol durante una parte importante de su carrera enlazando destinos –Cádiz, Getafe o Huesca– sin poder amarrar la continuidad deseada, Yáñez vive ahora su mejor momento como profesional en el Sporting, donde es el guardián de El Molinón y un jugador muy apreciado por el club y la afición.

El Rayo Vallecano sondea el mercado de guardametas tras la salida de Stole Dimitrievski con destino al Valencia, y uno de los varios que tienen en su agenda es precisamente el portero rojiblanco. David Cobeño, director deportivo club madrileño, tiene buenos informes del meta del Sporting, al que sigue desde hace varias temporadas. No se han iniciado contactos, pero agrada a la dirección del club vallecano.

Su nombre no es el único que está encima de la mesa de la dirección del club de la franja. Hay más en un reducido grupo.

Confianza en Joel

En Mareo, mientras, tienen muy claro que el guardameta –por el que no han recibido ofertas– no está en venta bajo ningún concepto y que es una pieza angular del proyecto deportivo. A nivel interno incluso se le valora como un potencial capitán, pese a que solo lleve un año en el club. Se aprecia su nivel; pero también su enorme liderazgo. En el club rojiblanco hay una enorme satisfacción con el portero. Yáñez es una apuesta importante del club rojiblanco tras llegar el pasado verano libre, del Málaga. En Mareo tiene amarrado aún dos años más de contrato (2026). Y se cuenta con él al cien por cien. La portería, también con la presencia de Christian Joel, no es una posición que inquiete a los que mandan en la dirección deportiva y se busca dar continuidad a las piezas que ahora tiene el club tras las salidas de dos jugadores importantes para el club como Iván Cuéllar y Diego Mariño.

Suscríbete para seguir leyendo