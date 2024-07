La decisión de Olaetexea: el Burgos aprieta por el medio, atraído por el proyecto de Albés

Lander Olaetexea, una de las peticiones de Rubén Albés a la dirección deportiva del Sporting, como Jonathan Dubasin, se enfrenta ante una de las decisiones más trascendentales de su larga carrera: aceptar la propuesta del Sporting, que es por una temporada, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, o dar el visto bueno a la oferta del Burgos, que va muy en serio a por el centrocampista y está apretando para cerrar cuanto antes el acuerdo.

Hay algunos clubes que valoran también entrar en la operación para contratar este experimentado medio, de 31 años, como el Deportivo de La Coruña. También está encima la Sociedad Deportiva Eibar. Pero el interés de Michu, leyenda del Oviedo y líder deportivo del club burgalés, es ahora la principal competencia que tiene el club rojiblanco para cerrar el negocio.

El Burgos ha presentado al futbolista una oferta económicamente más importante y también más duradera en años, por lo que está bien situado en la puja, aunque aún no ha cerrado el acuerdo. En Mareo, mientras, pusieron hace varios días sobre la mesa una oferta por una campaña (2025), con unas cifras ajustadas a los nuevos parámetros salariales que viene marcando el Grupo Orlegi en los últimos meses en el club rojiblanco para ajustar las cuentas. Albés le tiene mucha fe a este veterano jugador, curtido en mil batallas y que era uno de sus bastiones en el Albacete, que ayer precisamente informó en sus redes sociales de un secreto a voces anunciando el adiós del medio vasco tras dos temporadas. Para el entrenador vigués Olaetxea es un jugador llamado a ser importante en sus esquemas por sus condiciones físicas, tácticas y buen pie, y porque en esencia conoce a la perfección su estilo.

Además intuye que podría encajar de maravilla con Jesús Bernal en un doble pivote fuerte por dentro y añadir competencia a los prometedor es Nacho Martín o Varane, y a Nacho Méndez, toda una realidad. Para la comisión deportiva tampoco hay dudas: se valora el bagaje y rendimiento del futbolista. Pero tampoco hay intención de hacer un esfuerzo muy alto para contratar a un mediocentro al entender que la demarcación está bien cubierta. Además está el asunto del reajuste de los salarios. La intención de la entidad es continuar con los contactos con Olaetxea en cuestión de días. Se intentará cerrar la operación, pero sin romper la escala prevista. Hoy las diferencias son importantes. Aunque al centrocampista le agradaría volver a reencontrarse con Albés.

En la entidad llevan tiempo trabajando en reajustar los sueldos de la plantilla, y en destinar las inversiones más importantes a las contrataciones estratégicas. La idea es gastar más en la contratación de delanteros. Una vez cerrado Jordy Caicedo con el intercambio por Djuka, la prioridad es contratar a dos atacantes de nivel. Uno de los primeros en la lista es Juan Otero, que negocia su rescisión en Club América, como avanzó este periódico.

El Sporting ya le ha hecho saber a los agentes del atacante, de 29 años, que hará dentro de sus posibilidades un esfuerzo importante para presentar una oferta atractiva. Otero tiene mercado. En Sudamérica. Y en Europa, sobre todo tras destacar en su última temporada en el club rojiblanco.

La comisión deportiva tiene previsto continuar esta semana con la ronda de contactos para avanzar en la planificación deportiva.

En ese sentido aparece marcado en rojo el nombre de Jonathan Dubasin, por quién se prevé hacer próximamente una consulta al Basilea para conocer las cifras en las que estima que podría salir cedido el atacante, de 24 años. La operación es compleja, porque "Duba" tiene un salario importante en el club suizo y aún queda mucho mercado por delante, por lo que pueden emerger opciones más atractivas desde el punto de vista financiero para el Basilea. Otro de los jugadores que agradaba a la comisión deportiva como es el avilesino Pelayo Fernández, central, de 21 años, tiene un principio de acuerdo con el Rayo Vallecano, de Primera División.

Roque Mesa y un adiós elegante

El centrocampista Roque Mesa, de 35 años, se despidió ayer en redes sociales del Sporting apenas unos días después de conocer que entra en los planes de Rubén Albés para el siguiente proyecto, por lo que no se le iba a pasar una oferta de renovación. El medio se fue agradecido y con buenas palabras y destacó al vestuario como el más sano de su carrera. ""Ha sido una larga y dura temporada, pero siempre he permanecido enfocado en conseguir el objetivo y devolver al equipo al lugar donde se merece... Primera división. Como les dije a todos mis compañeros en el último partido del play off: ¡Es el mejor grupo en el que he estado!", se despidió el canario, que busca club.

