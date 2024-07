Curbelo, más cerca del Sporting tras despedirse de la UD Las Palmas: "Miro al futuro con ilusión"

"Miro al futuro con ilusión, con ganas de sumar nuevos retos y demostrar todo lo que llevo dentro". Eric Curbelo ya piensa en su nuevo destino. El central de Santa Brígida, ligado durante toda su carrera a la Unión Deportiva Las Palmas, ha compartido este martes una carta en la que se despide del conjunto amarillo para iniciar un nuevo reto profesional. El Sporting ultima la incorporación del rápido central canario, que vendrá a competir por un puesto con Diego Sánchez y Róber Pier, aunque también puede adaptarse al lateral diestro.

"Después de unas semanas asimilando que el final ha llegado, me siento con fuerzas para escribir estas difíciles palabras… Me voy sin querer irme", compartió Curbelo en sus redes sociales en un mensaje dirigido a los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas. El futbolista renocone que pone fin a esta etapa "con un sabor agridulce, con la tristeza de no haber podido demostrar que, no sólo tenía nivel para ascender, sino también para jugar en Primera División, pero con la conciencia tranquila de haberlo intentado todo día tras día. No es fácil desaparecer sin saber muy bien por qué".

Curbelo apenas entró en los planes de García Pimienta durante la temporada pasada y recibió una oferta de renovación a la baja que finalmente le ha llevado a hacer las maletas. En todo caso, manifiesta su orgullo por haber sido un futbolista importante durante los últimos años en el club. "Yo no esperaba nada de lo vivido en estos últimos años, a mí solo me gustaba jugar al fútbol en la calle con mis amigos. Desde pequeño soñaba con jugar en el estadio y un día, de repente, estoy en Las Palmas Atlético ascendiendo a segunda B y quien me iba a decir que a partir de ahí, íbamos a hacer historia con el primer equipo", destaca antes de emprender viaje con Gijón como más que probable destino. El Sporting trabaja en poder cerrar su fichaje para reforzar el debilitado eje de la zaga.