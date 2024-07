El sportinguismo se rinde ante Marcelino: el deseo del entrenador para volver a El Molinón

"Recuerdo de muy pequeñito ir a ver a jugar al Sporting, ir a ver a Iñaki". Marcelino García Toral recogió ayer la primera edición del premio "Churruca", organizado por Unipes, en reconocimiento a su trayectoria y sus 404 partidos en Primera, el entrenador asturiano con más encuentros en la categoría. "Estoy muy agradecido. Al Sporting le debo mucho y recibir el cariño de la afición es siempre una satisfacción enorme", subrayó Marcelino en un acto en el que estuvo acompañado de la leyenda Iñaki Churruca, Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, y Gustavo Alonso, presidente de Unipes. La presentación corrió a cargo de Pablo Martínez.

Gustavo Alonso, de pie, durante su intervención en el acto. | Juan Plaza / Ángel Cabranes

"Lo conozco desde niño, porque por circunstancias de la vida jugábamos juntos a tenis en Careñes", desveló Marcelino sobre su intensa y longeva relación con Churruca quien, como él, empezó en el Sporting para después pasar con éxito por el Athletic. Se le preguntó por si, en su trayectoria, imagina cerrar el círculo en el banquillo rojiblanco. "En el fútbol hay que pensar a cortísimo plazo. No sé qué pasará. Tengo dos años de contrato con el Villarreal, espero cumplirlos y ojalá venir a El Molinón a jugar ante el Sporting en Primera División", afirmó.

"Es sportinguista, asturiano y además tiene una carrera fenomenal. Nadie le ha regalado nada. Lo ha conseguido todo a base de trabajo y sacrificio. Es una persona que representa muy bien a la afición del Sporting", comentó Churruca de Marcelino García Toral. "Todavía tiene muchos años por delante para sumar cosas a lo conseguido, que es mucho. Él es un espejo en el que el fútbol asturiano debe mirarse", subrayó.

"Quería estar aquí porque el verdadero patrimonio del Sporting es su afición", comentó Carmen Moriyón antes de dirigirse a Churruca y a Marcelino. "Mi madrina de bautismo era muy fan tuya y no tenía el gusto de conocerte, pero eres como me imaginé", dijo del de Zarauz. "Esta foto es irrepetible. Hay que resaltar lo que tenemos, porque es grandioso, y no normalizarlo", prosiguió tras declarar su admiración por Marcelino, a quien "con mucho respeto a Careñes, es un poco de Gijón".

"Me cogió de sorpresa", dijo Churruca sobre la propuesta de Unipes para dar nombre al premio. "Me quedé cortado de inicio. Como sportinguista no me puedo negar a estas cosas. Es algo bonito para mí, para mis hijos, para toda la familia. Siempre que sea un galardón para reconocer trayectorias, me gusta. No sé si me merezco gestos así. Es un halago", afirmó. El que fuera futbolista del Sporting entre 1968 y 1976 repartió méritos porque "una cosa es que me hayan propuesto por empatía, y otra cosa es que hay muchos futbolistas profesionales que han jugado en mi época o con posterioridad, tan valorables o más que yo. Fíjese David Villa, por ejemplo, máximo goleador de la historia de España".

Churruca aseguró que "me siento un asturiano de adopción y un hombre de cantera al que le caló el Sporting". En el club rojiblanco se ha sentido como en casa desde el primer momento. "Creo que siempre he sido reconocido por la afición y los compañeros. Desde que vine con 18 años el club me trató muy bien. Eso deja huella. Galarraga era entonces el entrenador y fue quien se interesó. La directiva lo hizo posible cuando yo era un chaval, sin experiencia ninguna. Confiaron en mí. Pasan los años y sigo sintiendo ese cariño. Creo que trabajé para ello. Soy mayor para mucha gente joven del sportinguismo, pero todavía hay muchas generaciones que recuerdan lo que gente de mi quinta hicimos por el equipo", destacó.

Gustavo Alonso, presidente de Unipes, detalló la iniciativa que ha llevado a este colectivo a crear este galardón como un aplauso de la afición a figuras del ámbito deportivo. "Desde Unipes queremos, anualmente y con vocación de continuidad, entregar una distinción a una persona o institución para reconocer una trayectoria o hecho destacado. Decidimos darle el nombre de Churruca por que consideramos que su figura no está lo suficientemente valorada por todo lo que fue como futbolista en el Sporting, y por lo que supuso su venta después, que marcó un antes y un después en el club. Es también un reconocimiento a él", detalló.

En cuanto al destinatario del galardón, Gustavo afirma que lo tuvieron claro. "Aquí confluyen dos circunstancias con Marcelino: que este año se convirtió en el entrenador asturiano con más partidos en Primera y ha tenido una trayectoria de éxito en todos los clubes en los que ha trabajado. Ha disputado competiciones europeas, ha estado en las quinielas de la selección y además tiene un presente y un futuro por escribir", subrayó. Entre los asistentes hubo representación de la Asociación de Veteranos, a través de Eloy y José Luis Ablanedo, de la Asociación Anselmo López, La Grada 1908 y doce de las peñas que forman parte de Unipes.