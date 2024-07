Villalba aspira al título en México tras salir del Sporting: "Siempre quiero ganar"

Fran Villalba empieza fuerte su andadura en México. El valenciano, traspasado por el Sporting a Santos Laguna, aterrizó este viernes en Torreón para ser presentado como nuevo futbolista de Santos Laguna. Una etapa que asume con ambición tras una campaña en Gijón en la que apenas brilló. "Vengo con muchas ganas, la liga mexicana es muy atractiva. Creo que me puede venir bien este proyecto", subrayó antes de mostrar su deseo para el recién iniciado torneo apertura. No ocultó que llega con la aspiración de lograr el título liguero. "Soy un jugador que siempre quiere ganar, estar en contacto con la pelota, ser dinámico. Espero aportar mi granito de arena", afirmó.

"Me adaptaré rápido. Quiero estar lo antes posible", señaló Fran Villalba ante las altas temperaturas de la comarca lagunera, donde llegó hacer escala en Texas. No le es extraño el lugar donde jugará las próximas tres temporadas. Allí realizó parte de la pretemporada, el verano pasado, con el Sporting. Allí tiene a Jordan Carrillo, con el que coincidió en Gijón y es uno de los ídolos de Santos. "Es muy bueno lo que me han transmitido el presidente y el director deportivo, además de lo que pude hablar con Jordan, en el sentido de que hay ambición y ganas de lograr cosas. Me transmitieron seguridad para venir aquí, así que no lo dudé", comentó ante los medios mexicanos.