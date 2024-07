Borja López desvela cómo la visita del Sporting influyó en el ascenso del Leganés: "Fue clave"

Apura la mudanza en el municipio madrileño de Majadahonda dejando atrás un ascenso a Primera División y mirando a un futuro pendiente con destino próximo a decidir. Borja López Menéndez (Gijón, 1994) atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA después de vivir con el Leganés el salto a máxima categoría y seguir de cerca el play-off del equipo de su vida, el Sporting. "Merecimos pasar la eliminatoria", dice de los rojiblancos. Tras expirar su cesión al conjunto pepinero, hace unos días rescindió con el Zulte Waregem belga. El central zurdo, con pasado en Mónaco, Barcelona B y Hajduk Split, entre otros, escucha ofertas.

–Enhorabuena por el ascenso.

–¡Gracias! Fueron semanas de muchos nervios. Viendo cómo estaba la categoría, del todo loca, hubo mucha competitividad e igualdad. Todos nos jugábamos algo y siempre había sorpresas. Ascendimos porque fuimos los más regulares, pero hubo momentos en los que se torcieron las cosas. El partido ante el Sporting fue clave. Lo sabíamos. Haberlo ganado y con el ambiente que hubo en el estadio, increíble, con toda la gente de Gijón, fue muy importante para conseguir el objetivo.

–Tuvieron que esperar a la última jornada tras meses siendo primeros.

–Sufrimos un palo gordo contra el Racing de Ferrol en la penúltima jornada. Lo tuvimos en la mano. Entonces ya sabíamos que no se nos podía escapar. Lo logramos con el añadido de ser primeros y hacernos con el título, algo que sumas al palmarés. Fue mi primer ascenso a Primera. Tenía otro con el Barcelona B a Segunda, pero este no tuvo nada que ver.

–Participó en un solo partido. ¿Esperaba más?

–Llegué al final del mercado de invierno. Pensaba que iba a terminar quedándome en Bélgica y no estaba a gusto allí. No contaba para el club y lo que me salió no me convencía. Aproveché al final la oportunidad del Leganés, aunque sabía que el nivel del equipo era muy exigente. Cuando firmé sabía que iba a estar complicado, pero se podían dar oportunidades y ayudé en todo lo posible al equipo. No me arrepiento de la decisión. De cara a la próxima temporada es importante elegir bien. Quiero volver a sentirme un jugador importante y por eso opté por rescindir en Bélgica y empezar de cero.

–¿Dónde jugará esta temporada?

–Estoy un poco abierto a todo. No solo en España. También valoro tanto el mercado europeo como el de Estados Unidos. Estoy a la espera de qué cosas pueden salir. En el mercado cambia todo de un momento para otro. Quiero valorar todo y decidir estudiando bien todas las posibilidades.

–El Sporting busca central...

–Están haciendo bastantes cambios y construyendo una buena plantilla. Soy un seguidor más del Sporting y estoy al tanto de la actualidad del club. Viví mucho cómo se sufrió para entrar en play-off. Una pena no conseguir el ascenso. El equipo lo dio todo y fue bonito ver esa recuperada comunión entre el club y la afición. Espero que se mantenga porque es un factor muy importante.

–¿Qué faltó para el ascenso?

–Contra el Espanyol faltó fortuna. Igual si el equipo hubiera pisado más el área rival diez minutos antes de que se produjera la expulsión del Espanyol la cosa hubiera cambiado. Alguna podía haber entrado. El Sporting en esa eliminatoria mereció mucho más, mereció pasar. Hubiera sido una final muy bonita ante el Oviedo. Podía haber conseguido el ascenso perfectamente.

–¿Qué le parece Rubén Albés?

–Es un entrenador que puede encajar perfectamente en la filosofía del Sporting. Al igual que Ramírez son dos entrenadores que les gusta trabajar con gente joven y además él cuenta con experiencia en la categoría. Hay muchos momentos a lo largo de la temporada y el Sporting va a tener el suyo. Creo que se va a hacer una buena plantilla para pelear otra vez por estar en los puestos altos.

–Nacho Méndez, Cote y Gaspar, jugadores de Mareo, son ahora los que más partidos suman en la plantilla.

–El hecho de ir acumulando minutos hace que el jugador vaya madurando y la gente de Mareo está preparada para afrontar momentos como el actual. Se vio en el pasado con momentos difíciles en los que corrió peligro la supervivencia del club y la gente de la casa respondió con un ascenso. Ahora es una situación diferente porque en cuanto a lo económico se está mejor y se está viendo que se mira a la cantera.

–¿Qué me dice de Diego Sánchez como central?

–Diego debutó en Segunda División cuando yo estaba en la plantilla y lo hizo de lateral izquierdo. Ha hecho una temporada increíble como central, ha acabado a un nivel muy bueno. Tiene que seguir demostrando la calidad y el físico que tiene. Es rápido y eso es muy importante como central. Hace que el equipo pueda presionar más arriba, y va muy bien al corte. Tiene que seguir en esa dinámica de crecer y espero que de seguir en el Sporting unas temporadas consiga el ascenso a Primera. Un ascenso con el Sporting para alguien de Mareo tiene que ser seguro muy bonito.

–Nacho Méndez apunta a nuevo capitán.

–Nacho lleva una cantidad de partidos importante con el Sporting. Tener gente de la casa gusta más a la afición y esperemos que el próximo año siga habiendo más gente de Mareo en el once y se apueste por ellos. Guille Rosas ha sido otro de los futbolistas que ha hecho una gran temporada. Con el nuevo entrenador estoy seguro que será así, de que siempre veremos un once con varios futbolistas de la cantera.

Suscríbete para seguir leyendo