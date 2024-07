Villalba y el primero de los dos viajes del Sporting a México

Fran Villalba empieza fuerte su andadura en México. El valenciano, traspasado por el Sporting al Santos Laguna, aterrizó este viernes en Torreón para ser presentado como nuevo futbolista del Santos Laguna. Una etapa que asume con ambición tras una campaña en Gijón en la que apenas brilló. "Vengo con muchas ganas, la liga mexicana es muy atractiva. Creo que me puede venir bien este proyecto", subrayó antes de mostrar su deseo para el recién iniciado torneo apertura. No ocultó que llega con la aspiración de lograr el título liguero. "Soy un jugador que siempre quiere ganar, estar en contacto con la pelota, ser dinámico. Espero aportar mi granito de arena", afirmó el que se ha convertido en el segundo jugador que Orlegi envía al Santos tras pasar por el Sporting, después de Jordan Carrillo.

"Me adaptaré rápido. Quiero estar lo antes posible", señaló Fran Villalba ante las altas temperaturas de la comarca lagunera, donde llegó tras hacer escala en Texas. No le es extraño el lugar donde jugará las próximas tres temporadas. Allí realizó parte de la pretemporada, el verano pasado, con el Sporting. Allí tiene a Jordan Carrillo, con el que coincidió en Gijón y es uno de los ídolos del Santos. "Es muy bueno lo que me han transmitido el presidente y el director deportivo, además de lo que pude hablar con Jordan, en el sentido de que hay ambición y ganas de lograr cosas. Me transmitieron seguridad para venir aquí, así que no lo dudé", comentó ante los medios mexicanos. El Santos Laguna no ha empezado con buen pie el campeonato. El equipo dirigido por Nacho Ambriz cayó derrotado en la primera jornada de Liga ante Puebla (1-0). El tanto de la victoria llegó en el tiempo añadido. El deseo de Villalba es poder participar lo antes posible.

Djuka, el siguiente. El siguiente futbolista del Sporting en tomar rumbo a México será Djuka. El balcánico se encuentra ultimando las vacaciones con su familia mientras se resuelven los trámites burocráticos para oficializar su llegada a Atlas. El Sporting y el conjunto azteca ya tienen cerrada la otra operación que Orlegi ha realizado este verano entre los clubes del grupo. Mientras todo acaba de resolverse, Rubén Albés no cuenta con iniciar la pretemporada en Mareo con Djuka. Los jugadores rojiblancos están citados para iniciar las pruebas médicas el próximo miércoles, 10 de junio. Los jugadores pasarán por Mareo y también por el hospital Covadonga, donde ya se completaron los reconocimientos la pasada campaña.

