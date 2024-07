El Sporting inicia los entrenamientos sin Otero y varios jugadores a diferente ritmo

El Sporting realizó este jueves su primer entrenamiento en Mareo tras una primera jornada de pruebas médicas y gimnasio. 25 fueron los futbolistas a las órdenes de Rubén Albés, quien dirigió su primera sesión sobre el impecablemente remozado campo 4, que ya luce césped híbrido tras un renovación integral. No todos los futbolistas se ejercitaron al mismo ritmo, por diferentes razones. Estuvieron tres de los cuatro fichajes: Bernal, Olaetxea y Curbelo. No estuvo Otero, que no se entrenará con el grupo hasta que su incorporación sea oficial.

El Sporting saltó al campo con camiseta amarillo fosforito y pantalones y medias negras. La nueva equipación para los entrenamientos ya es conocida. La del cuerpo técnico, con guiño en la espalda a la que fue la primera puerta de acceso a El Molinón, roja y medias y pantalón, igualmente negros. Fueron recibidos, jugadores y técnicos, por los alumnos del Campus de Mareo y los últimos rayos de sol de la tarde apretando. Algo más de 20 grados de temperatura, un último chorro de agua desde los nuevos aspersores automáticos y el balón como protagonista tras unos minutos de carrera continua.

Cote, el primero en llegar al campo, fue también de los primeros en abandonarlo. El canterano sigue recuperándose de la lesión de rodilla que le impidió disputar la vuelta del play-off. También Oyón, en las mismas circunstancias, se retiró tras las fotos de rigor de cada inicio de pretemporada. Pablo García, con un proceso vírico, también adelantó su marcha. Nacho Méndez, pendiente de completar las pruebas médicas, tampoco se pudo poner a las órdenes del entrenador. Gerardo García, director de gestión deportiva, y Odín Vite, responsable del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, siguieron la sesión desde uno de los banquillos.