El Sporting de Albés echa a andar: dos pautas básicas del entrenador y una visita sorpresa

Sonrisas, muchas caras nuevas y el balón circulando a toda velocidad. El Sporting realizó ayer su primer entrenamiento tras una primera jornada de pruebas médicas y gimnasio en Mareo. 25 fueron los futbolistas a las órdenes de Rubén Albés, quien vivió su estreno al frente del conjunto gijonés sobre el impecablemente remozado campo 4, que ya luce césped híbrido tras su renovación integral. No todos los futbolistas se ejercitaron al mismo ritmo, por diferentes razones. Estuvieron tres de los cinco fichajes: Bernal, Olaetxea y Curbelo. No pudo participar Otero, en Gijón y con todo atado para su incorporación, pero pendiente de oficialidd para poder entrenarse con el grupo. Jordy Caicedo, de vacaciones tras la Copa América, está en una situación similar.

"Precisión en cada una de las acciones. Quiero precisión", solicitó Rubén Albés durante unos primeros ejercicios en los que se empezó a ver algo del estilo que busca para el nuevo Sporting: pocos toques, intensidad y circulación rápida del balón. Lo repitió durante varias de las tareas desarrolladas durante casi hora y media de entrenamiento. Le ayudaron a ello dos de los tres miembros del cuerpo técnico que han llegado con él. Toni Madrigal, segundo entrenador, e Iván Cabezudo, asistente, compartieron indicaciones durante diferentes momentos de la sesión. Pablo Gómez, preparador físico, asumió las riendas durante el calentamiento y en los minutos finales.

"No pierde velocidad el balón", insistió el nuevo entrenador del Sporting, en diferentes fases, para evitar que nadie se acomodara, para ver viajar la pelota con la mayor rapidez posible de lado a lado. El campo se convirtió en un ir y venir de camisetas amarillas y petos azules. En el aire, un dron, dirigido por Caco Morán, grabó cada detalle de la sesión. Este sistema no es nuevo pero el Sporting estrenó, entre otras cosas, el uniforme de entrenamiento. Camiseta amarillo fosforito y pantalones y medias negras. La nueva equipación para los entrenamientos ya era conocida y va camino de no ser definitiva. La del cuerpo técnico, con guiño en la espalda a la que fue la primera puerta de acceso a El Molinón, roja y medias y pantalón, igualmente negros, completó los cambios.

Fueron recibidos, jugadores y técnicos, por los alumnos del Campus de Mareo y los últimos rayos de sol de la tarde apretando. Algo más de 20 grados de temperatura, un último chorro de agua desde los nuevos aspersores automáticos y el balón como protagonista tras unos minutos de carrera continua. Se metió rápido la nube para alivio de los protagonistas, que no tardaron en romper a sudar.

Cote, el primero en llegar al campo, fue también de los primeros en abandonarlo. El canterano sigue recuperándose de la lesión de rodilla que le impidió disputar la vuelta del play-off. También Oyón, en las mismas circunstancias, se retiró tras las fotos de rigor de cada inicio de pretemporada. Pablo García, con un proceso vírico, también adelantó su marcha. Nacho Méndez, pendiente de completar las pruebas médicas, tampoco se pudo poner a las órdenes del entrenador. Gerardo García, director de gestión deportiva, y Odín Vite, responsable del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, siguieron la sesión desde uno de los banquillos. A unos metros, Joaquín Alonso, relaciones institucionales, con José Antonio Redondo. Eva Sánchez-Céspedes, responsable de mantenimiento de los terrenos de juego, y Pepe Acebal, empleado del club, también vieron de cerca la jornada de trabajo.

El Sporting valoró abrir la sesión al público, algo que era el deseo de Rubén Albés, pero las reducidas dimensiones para acomodar a los espectadores en el campo 4 hizo al club desestimarlo por razones de seguridad, señalan fuentes del club. La intención del Sporting es que haya pronto una sesión abierta al público en el campo número 2, donde se están realizando unas labores de mantenimiento. El campo 1, lugar habitual de los inicios de temporada, está en pleno proceso de renovación integral y todavía le restan varias semanas por delante para estar acondicionado.

La sesión contó con más caras nuevas que las relativas al primer equipo. Junto a Yáñez y Christian Joel, y a las órdenes de Jorge Sariego, entrenador de porteros, se ejercitó el guardameta Elmo Henriksson, cedido por el HJK Helsinki, quien militará el filial pero se ejercitará en dinámica del primer equipo. Ocupa el lugar dejado por Florentin Bloch, sin renovación y ahora en busca de equipo. El galo incluso se acercó a saludar a sus ya excompañeros y estuvo presente durante parte del entrenamiento.

A la espera de salidas y llegadas, el Sportung cuenta en estos momentos con 25 futbolistas en este inicio de curso. Son los siguientes: Rubén Yáñez, Christian Joel, Guille Rosas, Róber Pier, Eric Curbelo, Diego Sánchez, Cote, Pablo García, Jesús Bernal, Nacho Martín, Nacho Méndez, Lander Olaetxea, Jonathan Varane, Víctor Campuzano, Gaspar Campos, Dani Queipo y Uros Milovanovic. Además, del filial están presentes el recién llegado Elmo Henriksson, Iker Martínez, Kembo, Jorge Montes, Pierre Mbemba, Álex Lozano, Amadou y Álex Oyón. De los jugadores del Sporting Atlético, hay dos nombres sobre los que están especialmente pendientes desde la comisión deportiva.

Álex Lozano, con ofertas para salir cedido este verano, es un perfil que Rubén Albés quiere valorar para componer el ataque a la espera de los movimientos que depare el mercado. Por el extremo zurdo hubo consultas de equipos de Segunda División y también de Primera RFEF, donde tiene propuestas para salir a préstamo. Su etapa en el filial ante otro año en Tercera se da por completada. El otro nombre es el de Amoadou, máximo reaizador la pasada campaña en Tercera y uno de los refuerzos llegados este verano para el filial. Hay muchas esperanzas en que su capacidad para moverse en cualquiera de las tres posiciones de ataque, junto a su físico y velocidad, pueda ayudarle a tener minutos en el primer equipo a lo largo de la presente campaña. Tocará ganárselo en pretemporada. Hoy continuarán las pruebas médicas en Mareo y habrá entrenamiento por la tarde, a las 18.00 horas, en las instalaciones rojiblancas, nuevamente, a puerta cerrada.

