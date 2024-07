Estos son los planes del Sporting (con subidas) para los precios de los nuevos abonos

Subidas de "entre 5 y 20 euros para las renovaciones, como máximo un euro más por partido", y el claro objetivo de "superar los 20.000 abonados". La presentación de la nueva campaña de abonos del Sporting tuvo lugar ayer en Mareo y corrió a cargo de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting. Bajo el lema "Capitanes de la Marea", junto al dirigente estuvieron capitanes de la historia del club como Joaquín Alonso, Redondo y Róber Canella. También otro tipo de capitanes, Manolo Bonhome, Ovidio Suárez y Javier Sigler, los protagonistas del vídeo promocional a bordo de la embarcación "Nuevo mar abierto".

Habrá que pagar en Copa del Rey y en un hipotético play-off de ascenso y también habrá un "día de club" que, "posiblemente", sea ante el Oviedo. Con todo, el Sporting ha aplicado la subida más moderada a los abonos desde la llegada de Orlegi al club. El reto es sumar más de los 20.136 abonados con los que se cerró, oficialmente, la campaña anterior (20.087 más los carnés de yogurines).

"El Real Sporting no tiene un solo capitán, cuenta con una multitud de capitanes rojiblancos que batallan sin cesar. Somos el Sporting, todos somos capitanes de la marea", reza el vídeo en el que se resalta el sportinguismo en torno a una embarcación que surca la bahía gijonesa. "Esa atmósfera que se creó fue una pieza clave. En eso queremos continuar. No solo el homenaje a la gente que trabaja en la mar, hay equipos que surcan los mares y otros que generan las olas. El Sporting genera esas olas. Tenemos algo muy diferencial, nuestra Mareona. Este año, todos somos capitanes", explicó David Guerra.

El Sporting, que con cada nuevo abono regalará un brazalete de capitán "para que la afición se sienta parte de esta campaña", aspira a mantener la atmósfera de El Molinón, "pieza clave" en que el equipo disputara el play-off la pasada campaña. "Estamos todos muy ilusionados con este inicio de temporada. No salió bien, pero queremos que nos salga mejor. Por eso estamos haciendo un esfuerzo, reforzando nuestra plantilla. El peso de nuestra afición se convierte aún en más relevante si cabe. Esperamos superar los veinte mil abonados y volver a demostrar la fortaleza de nuestra afición", recalcó el presidente ejecutivo.

Guerra aplaudió uno de los datos avanzados por LA NUEVA ESPAÑA, el de las 500 nuevas altas conseguidas en la preventa. "Significa mucho. Habla de la fidelidad verdadera", comentó. En ese periodo hubo 1.500 renovaciones. El presidente agradeció a Unipes "que nos han hecho llegar un gran listado de ideas. Algunas las hemos podido atender. Siempre con el propósito de escuchar a nuestros aficionados". Entre ellas, la ampliación de la grada animación, algo que el dirigente ve técnicamente inviable a corto plazo, y también la de mejorar la atención al abonado, algo que está "en proceso" en diferentes líneas. Una de las demandas atendida, desveló Guerra, es que los socios de plata tengan un descuento mayor a campañas anteriores en las tiendas del club, elevándose al 20%.

Diferentes plazos

Las renovaciones se pueden realizar ya hasta el 2 de agosto como fecha límite. Los cambios de asiento se gestionarán el 5 y el 6 de agosto. Las altas nuevas (con carné sportinguista) podrán tramitarse entre el 15 y el 17 de julio, mientras las altas cursadas en el periodo de preventa serán validadas del 18 de julio al 2 de agosto. El resto de altas nuevas podrán tramitar su carné del 7 al 23 de agosto. Los precios van desde los 155 a los 735 euros, en cuanto a renovaciones, y de los 180 a los 815 euros, en el caso de las altas. En este apartado, el de las altas, las subidas respecto a la campaña anterior van en la misma línea que la de las renovaciones, entre 5 y 20 euros la mayoría.

David Guerra reconoció que la campaña de abonados será una parte importante en el nuevo límite salarial. "Es importante que los abonados se sientan parte activa del club. Van a repercutir esos ingresos. La cifra del límite va a estar en el entorno del año pasado. Pero tenemos que ver con la liga con la previsión de ingresos. Veremos. Vamos a tener una plantilla competitiva. Es el compromiso con Rubén. La vamos a tener", subrayó.

En lo que el club se encuentra trabajando para que no interfiera en el límite salarial de esta campaña, o al menos lo hago en la menor medida posible, es en el "caso Pedro". El club, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, fue condenado a pagar 2 millones de euros al Espanyol por no haber respetado el derecho de tanteo en el traspaso del futbolista al Girondins. "No vamos a hacer comentarios al respecto", se limitó a decir David Guerra, "convencido de que tendrá el menor impacto posible".

Orlegi se plantea un Molinón sin humo El Sporting se está planteando "seriamente" convertir El Molinón en espacio libre de humo. Así lo aseguró David Guerra, presidente ejecutivo, durante la presentación de la nueva campaña de abonos. El club rojiblanco estudia la posibilidad de que el municipal gijonés sea un lugar en el que se limite el consumo del tabaco. Hasta el momento se están desarrollando una serie de recomendaciones sin que exista una prohibición al respecto, algo complejo por diferentes razones, entre ellas el marco legal. Avanzar en este ámbito ha sido objetivo del club y de LaLiga en los últimos años. El expresidente Javier Fernández llegó a plantearlo y Orlegi lo ha tenido sobre la mesa desde su llegada al club como una de las políticas impulsadas, también, desde su propia Fundación. Amistoso contra el Celta. En cuanto a lo puramente deportivo, el Sporting anunció el acuerdo para un nuevo amistoso de pretemporada. Será ante un club de Primera División como el Celta. El encuentro se disputará el martes 23 de julio en la ciudad deportiva Afouteza, lugar de entrenamiento del conjunto celeste, a las 12:00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo