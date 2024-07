Bermejo, a un paso de ser el sexto fichaje del Sporting: así está la situación con el jugador

Sigue entrenándose con el Zaragoza, pero los caminos del Sporting y de Sergio Bermejo (Madrid, 1997) están muy próximos a encontrarse. El club rojiblanco tiene ya un acuerdo con el mediapunta, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, para convertirlo en el sexto fichaje de la temporada 2024-25. Falta poco para que sea así. El jugador está pendiente de que el Zaragoza le otorgue la carta de libertad. Un detalle importante dentro de una negociación que en las últimas horas ha registrado avances significativos. Los maños, que desean incluir algún tipo de retorno económico a futuro, apuntan a reservarse una compensación en caso de ascenso para acabar de sellar su salida. Si no surge ningún imprevisto, el desenlace es cuestión de poco tiempo.

El Sporting avanza en la confección de la plantilla con Sergio Bermejo como la próxima pieza a sumarse al proyecto dirigido por Rubén Albés. El entrenador rojiblanco, como sucediera en el caso de Lander Olaetxea, ha vuelto a tomar parte en la apuesta por un futbolista que llegará a coste cero y suma 138 partidos a sus espaldas en la categoría. El técnico le tuvo a sus órdenes durante su etapa en el filial del Celta, conjunto con el que "Berme" llegó a debutar en Primera División de la mano de Fran Escribá. De Vigo se fue a Zaragoza, donde ha jugado las últimas cuatro campañas, a excepción de la segunda vuelta de la pasada temporada. Entonces salió cedido al Elche, donde este mismo verano también se valoró su regreso.

Mediapunta zurdo que puede actuar por ambos costados o por detrás del delantero, Sergio Bermejo vivió su mejor año en la categoría de plata durante la temporada 2022-23, con cinco goles y cuatro asistencias. No acabó de consolidarse, por diferentes razones, dicen quienes le conocen, aunque su calidad técnica siempre ha estado fuera de debate. Ahora era uno de los futbolistas que no entraba en los planes de Víctor Fernández, entrenador del conjunto blanquillo. La preferencia en Zaragoza es apostar por otros perfiles e ir liberando masa salarial. El futbolista, al que le resta un año de contrato tras ampliar su vinculación en 2022, precisamente al inicio de la campaña en la que lució el "10" y fue más protagonista en La Romareda, solo está pendiente del "ok" por parte del conjunto aragonés para hacer las maletas y sumarse al Sporting.

La incorporación de Sergio Bermejo mantiene la línea de refuerzos "a coste cero" en el Sporting y aumenta una lista de fichajes iniciada con el centrocampista Jesús Bernal, que llegó libre a Gijón tras terminar contrato con el Racing de Ferrol. El siguiente en hacerse oficial fue el central Eric Curbelo, también libre después de toda una vida ligada a la Unión Deportiva Las Palmas, con el que también terminó contrato. Finalizada su etapa en el Albacete, Lander Olaetxea fue presentado como tercera llegada, mientras que la cuarta fue la del regreso del extremo Juan Otero. En el caso del colombiano, después de que el Sporting apostara fuerte y mediara en su desvinculación con el América de México. El quinto refuerzo ha sido el delantero Jordy Caicedo, internacional ecuatoriano cedido hasta final de curso por Atlas y oficializado ayer.

Al menos otros cuatro. El Sporting sigue trabajando en completar la plantilla cuando aun resta por delante un mes para el inicio de la competición liguera. En los planes de la comisión deportiva figura al menos cuatro movimientos más, en forma de llegadas, para rearmar al equipo que luchará de nuevo por alcanzar el objetivo del ascenso. Entre los objetivos está un lateral derecho, un defensa central, un extremo y al menos un delantero centro más. Todo está pendiente de cómo evolucione el mercado, las sensaciones que transmita el equipo en la pretemporada y también los movimientos en forma de salida que puedan ir dándose.

El Sporting está dispuesto a hacer un esfuerzo económico en la llegada de un nuevo delantero centro que complemente el perfil de Jordy Caicedo, aumente la capacidad competitiva y dé solución a uno de los principales puntos débiles la pasada campaña. Es una de las piezas más complejas, por demanda en el mercado y encaje salarial.

