Djuka se despide emocionado: “Gijón es mi segunda casa”

“Pasé seis años increíbles en Gijón, es mi segunda casa”. Djuka, uno de los jugadores más importantes en una de las etapas más convulsas de la historia de la entidad, se despidió ayer del Sporting, y, sobre todo, de su gente después de seis años, 232 partidos y 66 goles, números que lo han situado como el segundo jugador extranjero más anotador del club rojiblanco. El delantero balcánico, de 30 años, que deja la entidad y firma por tres temporadas por Atlas, club de Orlegi Sports, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, tuvo un mensaje de agradecimiento al club rojiblanco y sus aficionados en un vídeo difundido por la entidad rojiblanca: “Tengo muchos amigos en Gijón. Hay mucha gente que es como una parte de mi familia. Ojalá que este año el Sporting ascienda a Primera, que es donde merece”. El atacante balcánico, que se encuentra desde hace varios días en Guadalajara ultimando todos los detalles de su traslado, asegura que se queda “con muchas cosas” y especialmente con los goles en el derbi “contra el Oviedo. Significa mucho, es un club histórico en España”. Sobre el Sporting aseguró que tiene “una afición increíble” “. Lo único que falta es estar en Primera, toda la gente lo merece”. “Estoy muy agradecido a toda la gente del club, trabajadores, servicios médicos y compañeros. Volveré a Gijón, porque me siento como en casa”.

Duka admitió “estar agradecido agradecido a todos los aficionados. Siempre me apoyaron. Cuando metía goles y cuando no, porque siempre dejo el cien por cien en el campo, nunca me quejo y eso los aficionados lo saben muy bien. Para los niños les digo que encuentren otro ídolo en ese equipo. Hay muchos jugadores que son buenos y ahora con los nuevos fichajes que ayudarán mucho”. El delantero se despidió con “Puxa Sporting”.