Otero: “Tuve otras ofertas pero mi prioridad era volver al Sporting”

Juan Otero reconoció este mediodía en las instalaciones de Mareo su apuesta convencida por regresar al Sporting de Gijón pese a disponer de otras ofertas más jugosas en lo económico tras rescindir con Club América: “Tuve otras ofertas pero mi prioridad era volver al Sporting”, señaló el delantero de Sipí.

El atacante colombiano atendió a los medios de comunicación por primera vez desde su regreso al club rojiblanco.

Sus declaraciones

Contento por volver: “Estoy muy contento. Es lo que quería. Estoy contento con estos nuevos compañeros y esperamos hacer una buena temporada”.

Feliz en el club. “Me siento feliz. La gente me ha acogido bien. Espero ayudar al equipo y en lo personal hacerlo bien. Siempre trato de hacerlo bien y ayudar al equipo. Hay buenos jugadores y ayudar al equipo. Espero hacer una buena temporada”.

Ofertas: “Tuve ofertas pero mi prioridad era volver al Sporting. Aquí me fue muy bien. Estoy contento y gracias a Dios por estar acá”.

Rubén Albés. “El cuerpo técnico muy bien. Nos exige al máximo”.

Djuka. “El grupo quedó un poco triste. Pero qué vamos a hacer… esto es fútbol. Nos mandó un mensaje. Es triste pero es fútbol. Que le vaya bien en Mexico y pueda hacer una buena temporada”.

Goles: “De goles no voy a hablar”.

Posición. “Jugaré donde me pongan. Si me ponen en banda, voy a jugar. La pasada campaña me pusieron de 9. Pero en realidad soy extremo. Cuando jugamos con dos delanteros me gusta jugar cuando uno juega a a aguantar y yo puedo ir al espacio. Pero si jugamos con un punta, de extremo me iría bien”.

¿Habló con Albés? “No hablé con Albes. Pero el objetivo mío y se lo dije a mi Repre era volver. Me siento feliz de estar aquí”.