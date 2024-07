Otero y su apuesta por el Sporting: "Tuve otras ofertas, pero mi prioridad era volver"

"Tuve otras ofertas, pero mi prioridad era volver", admitía ayer con una sonrisa Juan Otero, de 29 años, en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Sporting tras confirmarse hace apenas unos días su contratación por el club rojiblanco. El atacante colombiano hizo un esfuerzo importante por regresar a la entidad rojiblanca, y desestimó ofertas económicas más importantes –algunas de México y otras del extranjero. Varios proyectos se pusieron en los últimos meses en contacto con el agente del futbolista, Lucas Jaramillo, para interesarse por la situación en la que se encontraba el futbolista cafetero cuando trataba de alcanzar un acuerdo con Club América para sellar su desvinculación.

Pero el delantero de Sipí enfrío todas estas opciones, y dio plena prioridad al Sporting. De hecho puso todas las facilidades para alcanzar un acuerdo rápido con el Sporting y además a largo plazo, por tres temporadas (2027). La comisión deportiva hizo un esfuerzo muy relevante, dentro de su margen de movimiento, para intentar presentar una oferta a la altura de la cotización de l futbolista, al que considera esencial en el nuevo proyecto. Otero es uno de los estandartes del club rojiblanco y se valora muy positivamente su salto de nivel la pasada campaña, con 10 goles en una competición muy compleja para el delantero como es la Segunda División de España.

Para la dirección de la organización su regreso al Sporting era una absoluta prioridad, y por todo ello hay una enorme satisfacción a nivel interno con haber cerrado el negocio y porque además encima se ha logrado muy pronto, nada más arrancar la pretemporada. En Mareo llevan varios mercados haciendo reajustes en las escalas salariales y de hecho han liberado este verano fichas importantes, como la de Djuka, Rivera o Fran Vilallba, además de las de Izquierdoz o Insua, que acababan contrato. En el grupo hay una consigna clara: hay unos parámetros salariales marcador, y salvo contadas excepciones no se mueven ni un milímetro. Entienden que algunas decisiones pasadas mermaron el margen de movimiento, y que los jugadores también deben apostar por el proyecto del Sporting, sin entrar en subastas.

Por todo ello cerrar el acuerdo con Otero y hacerlo ta pronto era complicado. Desde el club se ha hecho un esfuerzo, y el delantero colombiano tendrá una de las fichas más altas de la plantilla, pero en cualquier caso sus emolumentos están muy lejos de los que cobraba en Club América y también de algunas ofertas que le habían llegado del extranjero. La clave de todo ha estado en la voluntad de Otero. Chico emocional, aunque tímido, arraigado a Gijón, donde ha encontrado su lugar, el atacante asume que perderá una cantidad importante de dinero por cumplir su deseo. "Le dije a mi agente que mi prioridad era el Sporting. Aquí me siento feliz y a gusto, tengo unos buenos compañeros que me quieren mucho, la gente también me trata muy bien y espero hacer buena temporada. Estar aquí es lo que quería, por esto estoy contento", razonó el jugador.

Trámites para ser español

El club, de hecho, tiene previsto agilizar trámites para que el jugador pueda contar con la nacionalidad española, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA. La entidad comenzará con toda la burocracia de forma inminente, y se pretende que el atacante colombiano tenga doble nacionalidad en cuestión de meses. Todas las exigencias las cumple. El papeleo en cualquier caso es complejo y requiere de un proceso largo. Hoy la comisión deportiva tiene completas las dos plazas extracomunitarias con Juan Otero y Jordy Caicedo, por lo que no podría fichar a un tercer jugador extracomunitario de acuerdo a las reglas de La Liga.

