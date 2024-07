Crónica de 24 horas imposibles de prever: Dubasin ficha por el Sporting y Bermejo regresa a Zaragoza

El “stage” del Sporting en la tranquila localidad pontevedresa de Mondariz se ha convertido en un lugar donde suceden muchas cosas en muy poco tiempo. En apenas dos días de concentración, el club rojiblanco ha visto cómo se le caía de golpe un fichaje -Sergio Bermejo- cuando el futbolista ya se encontraba en el balneario pontevedrés concentrado con el equipo y, a la vez, se dejaba atada una de las incorporaciones más importantes para Rubén Albés como es el fichaje en forma de cesión de Jonathan Dubasin, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

A Dubasin se le espera esta misma semana en tierras gallegas. La operación con el Basilea, equipo con el que "El pingüino" tiene contrato, quedó virtualmente resuelta con un principio de acuerdo para su préstamo. El club rojiblanco hace un esfuerzo importante para encajar parte del salario del atacante. Dubasin también ha apostado fuerte por reencontrarse en su carrera con Albés, con el que brilló en el Albacete. La pasada campaña estuvo cedido en el Oviedo, y ahora volverá a Asturias pero para competir con el Sporting. La gestión está resuelta y tan solo queda por zanjarse el papeleo. La opción de compra no es obligatoria. En principio, en cuestión de horas todo quedará resuelto.

El entrenador vigués habría deseado contar en su proyecto en el club rojiblanco con los dos: Bermejo y Dubasin. Pero la operación del atacante madrileño, de 26, se vino abajo de pronto avanzada la tarde del lunes cuando tan solo quedaba la firma y el intercambio de los documentos. Bermejo ya se encuentra en Zaragoza, pero difícilmente olvidará todo lo vivido en los dos últimos días. El futbolista ha pasado de estar fichado por el Sporting a regresar a la casilla de salida en el Zaragoza por una situación dolorosa para el propio jugador y también para los dos clubes afectados.

Todos salen perdiendo. En Mareo querían sí o sí a Bermejo y llevaban más de dos semanas negociando su fichaje con el club aragonés con un acuerdo con el jugador por tres temporadas que recibiría unos emolumentos relevantes dentro de la escala salarial del Sporting. Pero todo saltó por los aires, de repente. El jugador había viajado a Mondariz tras realizar un exhaustivo chequeo médico en Gijón. De hecho, la expedición salió de Gijón media hora más tarde de lo previsto para que el nuevo fichaje viajara con el resto del equipo en el autobús. Todo iba normal. Pero tras llegar a Mondariz, se torció. El equipo se entrenaba esa misma tarde del lunes en el Campo Municipal de A Lagoa. No estaba Bermejo, que se quedó en el balneario. Tampoco David Guerra (presidente ejecutivo) y Gerardo García (director deportivo). El ambiente estaba algo enrarecido. A esas horas la operación ya se había caído.

En el club rojiblanco manejaban ya los primeros resultados de los exámenes médicos, y por desgracia en uno de los controles se detectó que algo no iba bien. No se apreciaba un problema físico, pero los análisis anunciaban que había un riesgo importante de lesión en una zona delicada. Para evitar errores, se revisaron de nuevo todos los análisis. E incluso se solicitó la opinión de un experto. La conclusión era la misma: aunque no existe lesión, el riesgo a que en cualquier momento una parte del cuerpo diga basta era importante. Y el contrato del jugador en tres años alto. La frustración alcanzó al club rojiblanco que intentó reconducir la situación. En cuestión de horas se decidió tirar abajo esa primera oferta y plantear otra también por tres temporadas, pero con unas condiciones muy distintas. El salario del primer año era ostensiblemente inferior al que tenía pactado el jugador en su primera oferta. También se pretendía dejar por escrito que si el futbolista se lesionaba, el club se guardaba la opción a cubrirse las espaldas.

Bermejo tuvo unas horas para decidir hasta por la noche, y después de consultar a su entorno -especialmente con su padre-, decidió declinar la nueva propuesta. La decepción era enorme en todos. En el jugador y en los dos clubes. La escena provocó algunas tensiones entre clubes, con el Zaragoza tensando la cuerda en algún momento para curarse en salud. Bermejo no cuenta, y el club aragonés pretende su salida.

