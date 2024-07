Sorpresa (y también decepción) en la concentración del Sporting: el Zaragoza frena a última hora el traspaso de Bermejo

Sorpresa de última hora en la concentración gallega del Sporting: el Zaragoza rompió las negociaciones con el club rojiblanco para el traspaso de Bermejo, que ya se había incorporado al "stage" rojiblanco en Mondariz.

A la espera de la firma de un contrato que al parecer no se va a realizar, el atacante madrileño, de 26 años, era uno de los tres de los 29 jugadores desplazados que no se ejercitó a las órdenes de Rubén Albés. Curbelo y Pier tampoco saltaron al césped, con problemas físicos. La gestión estaba al cien por cien cerrada, pero por causas que al cierre de esta edición se desconocen, el traspaso se frustró. La comisión deportiva sigue trabajando con varios frentes abiertos, como el de Dubasin, aunque es probable que esta semana no se resuelvan otras operaciones, y no se incorporen más caras nuevas al "stage".

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Zaragoza, estaba en los últimos días apretando para que el club aragonés se asegurase un porcentaje de una futura venta y una compensación en caso de ascenso. Bermejo estuvo ayer en Gijón e incluso superó las pruebas médicas con el Sporting. Nadie se explica qué pudo pasar. "As" informa que el jugador incluso regresó por carretera a Zaragoza. La operación, sostienen distintas fuentes, está ahora mismo caída. Bermejo tenía todo arreglado con el Sporting. Su decepción es mayúscula.

Un momento del entrenamiento de ayer. | RSG

La primera jornada de la concentración del Sporting en la localidad pontevedresa estuvo marcada por las altas temperaturas, que alcanzaron los 35 grados en varios momentos del día, y por la presencia de Sergio Bermejo, el último fichaje.

La sesión tuvo una primera parte más física, y después balón. El atacante permaneció concentrado en el Balneario de Mondariz, donde se aloja hasta el sábado el equipo gijonés y el lugar más conocido de toda la zona. José Ángel realizó parte del entrenamiento con el grupo. También Curbelo y Nacho Méndez, que arrastraban algunas molestias. Milovanovic se entrenó con absoluta normalidad, más allá de su compleja situación. Aunque el club le ha comunicado que no cuenta, Milo de momento se mantiene integrado en la dinámica del equipo. Ayer estuvo muy cerca de otro delantero, Esteban Lozano, en los ejercicios previos al entrenamiento.

Amistoso ante el Celta. El futbolista madrileño tendrá complicado estrenarse hoy (a partir de las 12 horas) en el primero de los dos amistosos del "stage" en Galicia que disputa el Sporting ante el Celta de Vigo, en la Ciudad Deportiva Afouteza (RSG TV). Aunque se confiaba en cerrar la burocracia, los tiempos van muy justos. Bermejo, como Rubén Albés, guardan un vínculo con el Celta de Vigo. El atacante incluso debutó el 30 de octubre de 2019 con los celestes en Primera División, en los últimos minutos de un partido ante el Betis.

El sábado se completarán los encuentros de preparación del "stage" frente al AVS Futebol (sábado, 12:00 horas, Estadio CD Aves). Albés tiene previsto repartir minutos entre todos los jugadores durante estos dos amistosos. Los dos encuentros se celebran a puerta cerrada, sin público.

