El Sporting avanza la incorporación de Dubasin

Horas muy intensas en Mondariz. Bermejo no fichará por el Sporting de Gijón; y sí está muy cerca Dubasin. La operación de Bermejo se ha caído por un problema que no tiene solución. Ayer la decepción estaba muy presente en la localidad gallega. Y el atacante madrileño, de 26 años, que ayer estaba en Mondariz, ya está en Zaragoza. Esa gestión se da por caída al cien por cien y no habrá más contactos. Pero la comisión deportiva tienen más vías sobre la mesa. El Sporting de Gijón ha acelerado los contactos para dejar avanzada la cesión de Jonathan Dubasin, atacante de 24 años, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Y el acuerdo está cerca. Las últimas horas han sido claves. Se trabaja y se encamina en el acuerdo de una cesión por una temporada. No habrá opción de compra obligatoria. Esta semana se espera cerrar al cien por cien el trato. Dubasin ha hecho un esfuerzo. Quiere jugar con Albés.

El club rojiblanco tiene previsto dejar perfilado el acuerdo por Dubasin, jugador del gusto de Albés, y abrirá otras vías al margen de la de Bermejo para cubrir el vacío que deja la ausencia de la llegada del versátil jugador madrileño.