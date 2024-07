El Sporting se reivindica en un partido nada amistoso contra el Celta (y "el toro" volvió a marcar)

En el verde de la Ciudad Deportiva Afouteza, sede de entrenamientos del Celta de Vigo, muy cerca de los orígenes de Rubés Albés, demostró el Sporting tener buena pinta frente a un club de Primera División. No fue un amistoso sino un partido de nivel en verano. Se lo llevó el Celta, ya cuando el encuentro languidecía (2-1). Pero el resultado no afea la imagen y los análisis a nivel interno

Ajeno al terremoto por el caso Bermejo, que ha sacudido la concentración rojiblanca Mondariz en estas primeras jornadas de stage, saltó convencido y muy concentrado el equipo gijonés con un once muy aparente y que confirma que los técnicos quieren calibrar el nivel de Mbemba antes de acudir al mercado para firmar a un cuarto central. Tiene unas condiciones más que interesantes este poderoso zaguero francés, que llegó a prueba al segundo filial hace apenas un año y que ahora parece estar muy cerca del primer equipo. También está haciendo mucho ruido este verano un fichaje, acercado por Orlegi Sports, Jordy Caicedo. “Un toro” -como lo definió el entrenador-, pero que además de ese físico de prodigio es fino cuando pisa el área. No se habían alcanzado los diez minutos de juego en la Ciudad Deportiva del Celta cuando un error grosero de Rueda fue la mejor asistencia para que el delantero ecuatoriano batiese por abajo a Marc Vidal.

Ficha del partido Celta: Marc Vidal; Mingueza (Manquillo, min 60), Starfeli (Domínguez, min 60), Unai (Jailson, min 60),Rueda (Cervi, min 60); Damián (Carreira, min 45, Beltrán (Sotelo, min 60), Álvarez (Román, min 60), Alfon (P. Durán, min 60), Douvikas (C. Pérez, min 60) y Willot (Bamba, min 45, Iago Aspas, min 75) Sporting: Yáñez (C. Joel, min 45), Guille Rosas (I. Martínez, min 60), Mbemba (A. Lozano, min 60), Diego Sánchez (Kembo, min 45), Pablo (Montes, min 60), Lander (Oyón, min 60), Bernal (Varane, miin 60), Nacho Méndez (N. Martín, min 30), Otero (E. Lozano, min 60), Gaspar (Amadou, min 60) y Caicedo (Campuzano, min 45) Goles: 0-1, min 10: Jordy Caicedo. 1-1, min 26: Douvikas; 2-1, min 90: Cervi. Colegiado: Oliveira Dios (C. Gallego).

Cuando tiene espacios para correr, sufren hasta las zagas de la élite para frenar la potencia al “esprint” de Caicedo. Ya van tres goles en pretemporada, el pichichi, y en apenas dos ratos. El gol dio confianza al grupo de Albés, que jugaba bastante rápido y suelto gracias al trivote formado por Bernal, Olaetxea y Nacho Méndez. Bien protegidos por dentro por un centro del campo imponente en lo físico, las consignas eran claras: pocos toques y verticalidad para encontrar las piernas de Otero y Caicedo. Pero el Celta también encontró camino: el guion era el mismo, ritmo. No necesitó el equipo de Giráldez de dominar para hacer daño a la defensa de Yáñez. Buscaban los gallegos las carreras de Hugo Álvarez por el perfil izquierdo, un talento difícil de detectar, muy rápido y preciso. Douvikas rozó el empate primero. Pero el delantero griego resolvió a la siguiente tras un pase de Willot. El empate no calmó a ninguno. El partido era un gusto para el espectador, una faena para estos tiempos a puerta cerrada. Corrían y corrían los dos clubes, y ni siquiera la pausa de hidratación frenó el ritmo. Tuvo otra Caicedo, que no acertó a embocar por centímetros.

Continuó el ritmo en la segunda mitad, aunque el partido ya no se jugaba en las áreas sino que la batalla se lidiaba más en el centro del campo. Metían mucha intensidad los dos equipos y, aunque el calor era alto, la aparición de los cambios provocó que el test tuviese en todo momento mucho nivel.

Ya no asustaba al espacio el Sporting, con Caicedo en el banquillo, sino que trataba más de aparecer por dentro para encontrar a Campuzano. Tampoco se acercaba con el mismo vértigo el equipo celeste, hasta la irrupción final de Carles Pérez, un incordio. Albés escenificó lo que significa estos tiempos de verano y sus ganas de probar a los chavales con la entrada en masa de prácticamente todos los jugadores con licencia filial.

Dieron guerra los chicos del Sporting Atlético, en una demostración de ganas, orgullo y talento que se escapa al pozo de la Tercera RFEF. Apretó hasta el final el Sporting, ya con un genio como Iago Aspas en el campo, mientras que arriba los rojiblancos amenazaban con dos jóvenes como Esteban Lozano y Amadou, y Campu como enlace.

Fue ahí, en la zona del “10”, donde dejó sus mejores minutos el catalán. En una arrancada, rozó un golazo que se fue por centímetros. Sus compañeros, el único público, le reconocían el esfuerzo: "¡Qué bien, Campu!”. La faena no tuvo un final feliz, porque en el ocaso del partido Cervi acabó dando la victoria al Celta. Tras una carrera de Carles Pérez, que chocó con Joel, la pelota cayó en los pies del punta argentino, que remató a placer. No importó demasiado el resultado, porque fueron mucho los aspectos positivos a los que se agarra Albés mientras sigue formando su equipo. El Sporting compitió, agradó y, por momento, se divirtió en Afouteza.