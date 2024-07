Jordy Caicedo, delantero del Sporting: "Con 10 años vendía coco en gasolineras para tener algo de dinero"

Lleva 3 goles en dos ratos y Rubén Albés lo ha bautizado como "el Toro". El apodo hace justicia a su físico superdotado, todavía más imponente en la distancia corta. Luego en el cara a cara con LA NUEVA ESPAÑA, en su primera entrevista como delantero del Sporting, Jordy Caicedo (Machala, Ecuador, 26 años) se descubre como una persona de primeras un tanto tímida, aunque de conversación fluida, pero sobre todo educado y correcto. La conversación se produce en la cafetería del Balneario de Mondariz, en el hotel donde permanece concentrado el Sporting. Queda libre una mesa, en la esquina de la habitación, pegada a la terraza. Hay bullicio al fondo, pero Caicedo se esfuerza en hablar alto para que la grabadora recoja con nitidez la entrevista. Sus ojos brillan cuando rememora sus orígenes en el barrio Nuevo Pilo. También cuando habla de su familia. "Para los que que somos de los barrios marginales es más difícil sobresalir. Por eso le agradezco a Dios su ayuda para salir adelante".

–Nació en Machala, en Ecuador ¿cómo fue su infancia?

–Mis padres eran de Esmeraldas, una zona en la que hay muchos afros. Se fueron a Machala a buscar una vida mejor que la que tenían en el campo. Ahí nací y yo, y mis hermanos.

–¿Cuántos hermanos son?

–Dos. Un hermano mayor y una hermana menor. Mis padres nos brindaron el estudio. Nunca tuvimos las mejores condiciones, ni mucho menos. Pero gracias a Dios nunca nos faltó un plato de comida, que era lo más importante.

–¿A qué se dedicaban?

–Mi mamá era ama de casa y mi padre trabajaba de muchas cosas. En trabajos fuertes, de chatarra, con metales pesados cargándolos a los camiones. O vendía jugos de cocos en la playa. Yo también lo ayudaba mucho y vendía con él coco.

–¿Pero eso cuando era adolescente?

–No, con 10 o 11 años ya lo hacía. Hasta los 13, que comencé a jugar en los barriales, en un equipo de barrio, y tuve la oportunidad de ir a la Federación del Oro, que es de la provincia de Machala. Ahí se enfrentaban todas las provincias de Ecuador. Ahí me vieron unos "visores" y me llevaron a un club que se llama Norteamérica. En ese tiempo era un club que cazaba talentos. Me tocó irme a vivir solo, con 13 años, a Guayaquil. Desde los 13 años no volví a vivir con mis padres.

–¿Trabajaba y estudiaba a la vez?

–A mi mamá y a mi papá no les gustaba mucho que estudiase y trabajase, pero por necesidad a veces tocaba. Lo hacía más en las vacaciones. Pero cuando tocaba, tocaba. A veces en vacaciones, con 10-11 años, me iba a vender cocadas (dulce típico de Sudamérica) a gasolineras para tratar de solventar el problema de dinero que teníamos en mi familia. En esa época más que ayudar, que también, era una oportunidad para tener yo un poco de dinero. No lo veía tanto como una necesidad. Siempre me gustó tener dinero en el bolsillo para hacer algunas cosas, y para mis padres no era fácil dármelo.

–¿Cuánto tardó en comprar sus primeras botas?

–(Caicedo sonríe). Me acuerdo de que las primeras botas que tuve de fútbol me las prestó un primo para irme a probar con la Federación. Pero antes… Jugaba con las Venus. Allá las llamamos las Venus. Son muy famosas, ¿eh?

–¿Qué tipo de calzado es?

–(Caicedo saca el móvil y enseña una imagen de las Venus por Google). Es un calzado deportivo. La gente lo utiliza para hacer deportivas en las escuelas o para trabajos físicos. O para jugar indoor. Para todo. Yo usaba esas o "topillos", que dicen allá, que son similares a los "cucos" pero más cortitos. Las usaba para trabajar, jugar a fútbol, para ir a la escuela. Y se dañaban rápido. Mi padre me regañaba mucho. Yo era un destructor de zapatos.

–¿Cómo era su residencia en Machala?

–Nosotros vivíamos en Nuevo Pilo, al sur de Machala. Es un barrio muy humilde. Allí me crié con amigos, familiares, mis tías. Ahí di mis primeros pasos. Y aprendí mucho. Venir de un barrio humilde te obliga a jugártela y a aprender.

–¿Nuevo Pilo no era recomendable?

–Era peligroso, pero había otros barrios muchos más peligrosos.

–Entiendo…

–Perdí muchos amigos y conocidos por el tema de la drogadicción y el robo. Muchos están presos y otros han fallecido. Perder a gente con la que crecí es muy penoso y doloroso. Esto se vive en todos los barrios marginales. Para nosotros siempre es más difícil sobresalir. Por eso le agradezco a Dios y a todas las personas que me puso en su camino y me ayudaron a salir adelante.

–¿Su familia sigue en Machala?

–No. Mis padres se separaron. Mi madre vive en la capital, Quito, y mi papá en el campo. Él es del campo.

–Habla de ellos con mucho cariño y a la vez nostalgia.

–Pues sí. Con nostalgia. Y alegría. Porque ahora, con esfuerzo, he podido ayudar a mi familia con la vida que merecían. A mi mamá le he podido construir la casa que siempre soñó, donde quería. Pude hacerle otra a mi papá. Son cosas que me llenan. Aparte de trabajar para mi esposa y mi hija, siempre trabajé para mis padres y mis hermanos para que tengan una vida mejor.

–Volviendo atrás: ¿cómo fue irse de casa con 13 años?

–Algo difícil. Pero sabía que era un sacrificio que estaba dispuesto a tomar. Ir a un lugar nuevo (Club Norteamérica) donde las condiciones no eran las mejores. Había muchos chicos que tenía la misma ambición. A veces fue una cuestión de resistir. Éramos tantos chicos que si te levantabas tarde para el desayuno, se comían todo. Algunas veces de almuerzo comías lo que quedaba. Eran condiciones precarias. Pero nunca se lo dije a mis padres, para que no se preocupasen: yo estaba dispuesto a "comerme las verdes" para salir adelante.

–¿Cuándo pega un cambio su carrera?

–Cuando de Norteamérica fui a Azogues, un equipo de Serie B en Ecuador. Ahí me fue un poquito mejor, podía comer mejor y me daban algo de dinero y podía ayudar a mis padres. Luego me firmó Universidad Católica y tenía un salario por encima del sueldo básico. Tenía 17 años y ahí comencé a ganar un dinero, que no era mucha cosa. Hasta ese momento sobrevivía. En el Norteamérica ganaba 5 dolores semanales, 20 mensuales. Eso lo tenías que usar para cosas de aseo y para el pasaje. Todo eso me ha ayudado a valorar las cosas. Estoy agradecido a Dios por todo lo maravilloso que me ha dado.

–Es muy creyente.

–Bueno, mi familia es muy cristiana y me lo inculcó. No estoy al cien por cien con ello, pero trato de mantener la religión conmigo. Mi esposa es muy creyente también y tratamos de llevar a Dios con nosotros.

–¿Qué significado tiene para usted Dios?

–Lo es todo. Sin él, el esfuerzo y las personas adecuadas… Creo mucho en la religión cristiana. Respeto mucho a todos los que no creen o a los que creen en lo que consideran, pero yo trato de practicarlo y llevarlo en mí día a día. No rezo todos los días, pero antes de dormirme trato de hacer una oración. Sobre todo, agradeciéndole y pidiéndole que me proteja de cualquier inconveniente. En el fútbol ya sabe que con las lesiones…

–Dedica sus goles a Dios.

–Sí, sí. Desde siempre.

–¿Y cuánto significa su esposa?

–Muchísimo. Llegó en un momento de mi vida en el que estaba en un equipo de Primera, venía de jugar un Mundial sub-20. Tenía ya un poco de fama, era algo más conocido y comenzaba a tener dinero. Y eso a veces te lleva a descarrilarte.

–¿Tuvo la tentación de llevar otra vida?

–Tenía a muchos amigos que salían mucho de fiesta. Estaba comenzando a descarrilarme, a perderme, a hacer cosas que con el fútbol no… Pero justo en ese momento conocí a mi esposa. Y me ayudó muchísimo a calmarme y a seguir centrado. Siempre fui centrado, pero a veces cuando te rodeas de las personas equivocadas puedes ir por el camino equivocado. En el ambiente del fútbol, lastimosamente, se mueve mucho dinero y hay personas que se mueven por interés. Me han decepcionado mucho algunas personas.

–Jugaba en Brasil y de repente pasó al frío de Bulgaria.

–Jugaba en Bahía, donde hay playa, donde nunca nieva. E irte a un clima como el búlgaro… Llegué en invierno y estaba nevando.

–¿Conocía la nieve?

–No, fue mi primera vez. Pero iba con todas las ganas de triunfar. Me adapto rápido a los cambios.

–En Turquía vive uno de los mayores sustos de su vida con el terremoto que se cobró miles de vida. Usted estaba en Siva, muy cerca del epicentro.

–Fue un momento muy estresante para mi esposa y mi hija. Vivíamos en un edificio muy alto. Mi hija tenía tan solo unos meses. De repente me levanté asustado y cogimos a nuestro bebé. La primera decisión de mi esposa fue correr. Le dije que no nos daba tiempo a salir. Nos metimos debajo de la mesa. Gracias a Dios, pasó. Pero luego hubo otro, porque hubo dos: uno de madrugada y otro a las 10-11 de la mañana. En el segundo nos estábamos alistando para irnos del edificio a un hotel más bajo. Pero nos cogió saliendo. Bajamos la escalera rápidamente. Fue un gran susto. Mi esposa estaba llorando. Habíamos visto además las noticias y pensamos que podría caer el edificio.

–Hace tres años estuvo muy cerca de fichar por el Sporting con la otra propiedad.

–Sí, sí. Contactaron conmigo. Pero no se llegó a un acuerdo con el CSKA de Sofía. Y decidimos dar un paso a otra Liga.

–La vida.

–Estoy muy agradecido y contento de estar en el Sporting. Quiero dar una alegría a la hinchada y estar de nuevo en mi "prime": sumar minutos y goles.

–Lleva poco tiempo en el Sporting, pero ya está viendo lo que significa el club en la ciudad y en la gente.

–El Sporting un club muy histórico, muy lindo, con una gran afición. Espero dar una alegría a la afición y ver si podemos volver a Primera.

–¿Se ha marcado un número de goles como objetivo?

–Obviamente, los números a uno siempre le dan vueltas en la cabeza. Pero lo importante es el colectivo. Si marco muchos goles y el equipo no asciende, no sirve de nada. Si ayudo y el equipo asciende, eso es lo importante. El objetivo es común para todos: volver a Primera.

–Su operación tenía una particularidad: para que usted aterrizase en Gijón tenía que antes irse Djuka al Atlas. ¿Habló con él?

–No, no. Sí sé que fue un referente y un gran delantero.

–¿Cómo es pasar en unos días de jugar la Copa América contra Messi a firmar por el Sporting?

–Todo muy rápido, sí. Pero antes de la Copa teníamos indicios de que podía pasar. El director deportivo de Atlas me dijo que era una opción, y desde que me lo dijo no lo vi mal. Luego, en la Copa América, ya estaba todo cerrado.

