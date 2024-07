La operación salida se acelera en el Sporting: el QPR negocia por hacerse con Varane

La operación salida avanza en el "stage" del Sporting. El Queens Park Rangers, de la Champhionsip inglesa, ha hecho una nueva oferta para fichar al centrocampista del Sporting Jonathan Varane, de 22 años, según avanzó "Killer Asturias" y pudo confirmar este periódico. El club británico que dirige el español Martí Cifuentes ha retomado las negociaciones con el club rojiblanco. Los contactos continúan abiertos y de momento no se ha alcanzado un acuerdo para la venta del futbolista francés, que tiene contrato en Mareo hasta 2027 y es uno de los futbolistas con más cotización del club rojiblanco. El QPR ha planteado ya en las últimas semanas dos propuestas por Varane, y el acuerdo no se vislumbra lejos.

Futbolista importante en la segunda vuelta con Miguel Ángel Ramirez en la temporada 2022-2023 y que llegó gratis a Mareo tras sale del fútbol francés, Rubén Albés maneja otras prioridades por delante para el centro del campo y su salida no supondría la pérdida de un activo indiscutible. Las contrataciones de Bernal y Olaetxea han hecho crecer la competencia en la medular. También se encuentra Nacho Martín. Varane ha disputado los dos amistosos del verano. Pero en ambos ha participado de suplente en un equipo rodeado de jugadores del Sporting Atlético.

En Mareo, en cualquier caso, conocen que se tata de un jugador con mercado y no van a vender al jugador por debajo de lo que encienden su valor. Los contactos continuarán los próximos días. Pero todas las partes trabajan en el acuerdo. El Sporting ya frenó la salida de Jonathan Varane al Norwich en enero. En ese momento tasó al futbolista en tres millones de euros. La cotización del jugador sigue siendo alta, aunque su precio de mercado apunta a estar ahora más bajo tras perder protagonismo en la última campaña.

Varane es un jugador muy valorado a nivel interno, aunque ya no es un futbolista imprescindible. La salida del jugador sería en forma de traspaso. La comisión deportiva tiene previsto acometer la contratación de un 10, de un lateral y un delantero, además de un jugador de banda versátil. Una venta por unas cifras relevantes ayudarían a disponer de mayor músculo financiero para intentar apostar por perfiles más importantes. De momento, no hay acuerdo por Varane, que viajará hoy a Portugal. Pero la situación es delicada y es complicado que no se alcance antes o después un acuerdo. La propuesta del QPR también mejora ostensiblemente los emolumentos actuales del futbolista en el Sporting.

