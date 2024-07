El entrenador del Zaragoza insinúa que la operación de Bermejo se cayó por el fichaje de Dubasin: “Es raro”

Victor Fernández, entrenador del Zaragoza, ha atacado con dureza al Sporting de Gijón por el caso Sergio Bermejo. El club aragonés ha insinuado que la operación se cayó cuando el centrocampista estaba en Mondariz por la inminente incorporación de Jonathan Dubasin por el club rojiblanco, algo que en Mareo niegan de forma tajante. “A Bermejo no le había entrenado. Siempre hay resquicios con jugadores que no conozco. Le estamos dando todas las opciones para salir. Nos ha sorprendido lo del Sporting. Lo suben a un autobús, a la tarde lo envían a Zaragoza, y en 24h presentan a alguien en su puesto. Es raro”. Luego matizó sus palabras afirmando que "no sé si hay relación entre una operación y la otra, pero yo lo he aprovechado en estos dos partidos porque no tiene ningún tipo de anomalía".

Además, Fernández ha asegurado que Bermejo no está lesionado. “Lo he aprovechado en estos partidos. No tiene anomalías ni problemas”. Fernández ha roto el silencio entre clubes tras las tensiones vividas entre entidades en los últimos días.