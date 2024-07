La confesión más sportinguista de Melendi: "No sé si esto sentará bien en mi ciudad"

Melendi reventó anoche el parque Hermanos Castro. Algo más de 15.000 almas vibraron con el artista asturiano en una noche que será muy difícil de olvidar tanto para el cantante como para su legión de fans. El concierto del ovetense, en el marco del Gijón Life, fue la mejor ocasión para escuchar algunos de los temas más novedosos de uno de los artistas más en forma del panorama nacional, pero también un momento muy especial para escuchar sus temas de siempre. Esos que ya son himnos para varias generaciones.

No obstante, el concierto de Melendi implicaba también cierto morbo futbolero. A nadie se le escapa que el cantante es un icono del oviedismo. Uno de los grandes momentos de la temporada lo ofreció precisamente en el césped del Carlos Tartiere. Fue cuando Melendi, ante un estadio lleno en plena final del play off de ascenso a Primera, cantó con la camiseta carbayona el "Volveremos". Fue, para los aficionados del Oviedo, sin duda un momento único que emocionó a muchos aficionados al fútbol.

Por esa razón, la presencia de Melendi en Gijón era algo a seguir. El concierto se desarrolló sin incidentes y tuvo un momento curioso cuando el artista tomó el micrófono entre tema y tema para dirigirse a los aficionados del Sporting. Había mucha expectación por ver qué es lo que iba a decir. Y, como a lo largo de toda la noche, no defraudó.

"A mis queridos sportinguistas", comenzó. "He de decir una cosa que no sé cómo sentará en mi ciudad", prosiguió Melendi que confesó después que en el duelo de semifinales que jugó el Sporting contra el Espanyol en Barcelona iba con los entonces entrenados por MAR. "Me sorprendí el segundo tiempo, lo siento si hay gente del Oviedo, empujando al Sporting", aseguró. "Y no por eso soy menos del Oviedo. Hay que dejar ya de que nos polaricen y coger las riendas de nuestra vida. Que nuestras creencias no nos dominen. Nos tiene machacados, polarizados y ganan solo ellos, chicos", finalizó Melendi sin explicar, exactamente, quien está detrás de toda esa polarización.