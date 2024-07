Acaba de concluir en la localidad portuguesa de Vila das Aves el último amistoso del "stage" del Sporting en Mondariz. La paliza ha sido importante, porque el partido se disputa a las once horas locales, con temperaturas altas y una importante humedad. Pero Rubén Yáñez (30 años, Lloret de Mar) hace un último esfuerzo para cruzar de esquina a esquina el Estádio do Deportivo das Aves para atender a LA NUEVA ESPAÑA antes de subirse al autobús para regresar a Gijón. Su papel ha sido fundamental para que su equipo deje la portería a cero ante el AFS Futebol tras salvar en el minuto 90 un penalti. Antes había sacado un mano a mano. "Mi foco está en el Sporting. Tengo contrato y estoy muy a gusto", confiesa el guardameta.

–No entiende de pretemporada ni tampoco de verano. Ha salvado un penalti, y antes un mano a mano...

–Me he encontrado muy bien. Soy siempre competitivo, y no me gusta regalar nada. Cada partido me lo tomo como un encuentro importante y considero que siempre hay que darlo todo. Aunque sea pretemporada, siempre doy el 100%.

–¿Qué sensaciones se lleva del "stage" en Mondariz?

–Pues en general, buenas. Se ha hecho un trabajo y un esfuerzo físico importantes y el equipo está respondiendo bien. Estamos todavía asimilando lo que nos pide el entrenador. Creo que poco a poco estamos cogiendo sus conceptos. Y ahora tenemos que seguir en esta línea. Las cosas se están haciendo bien.

–¿Es muy diferente la idea de juego que tiene Rubén Albés a la que tenía Miguel Ángel Ramírez? ¿O el ciclo, en cambio, continúa?

–Son dos técnicos con ideas diferentes. Ambas considero que son competitivas. Este año vamos a intentar ser todavía más competitivos, sólidos en defensa, y verticales. Tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer, y aún tenemos tiempo antes de que empiece la competición para poder trabajarlo.

–¿Le ha sorprendido alguno de los fichajes realizados?

–Todos han venido a aportar mucho. Son jugadores fiables, regulares y han venido a aportar. Además, son buenos chicos. Para el grupo es muy positivo.

–Su rendimiento en los últimos años ha llamado la atención de clubes de Primera División, que lo tienen en su radar. ¿Dónde tiene el foco ahora?

–En el Sporting. No pienso en nada más que en este equipo, y en empezar la Liga y disfrutar como lo hicimos el año pasado. Tengo contrato aquí. Ojalá que podamos disfrutar incluso más que el año pasado.

–Encara su segundo año de contrato en el Sporting, ¿cómo se encuentra en el club?

–Estoy muy a gusto. El Sporting es un club familiar y amigable. Es muy cómodo en el día a día. Hay un ambiente espectacular. Mareo es ahora una ciudad deportiva referente. Los jugadores tenemos todos los recursos para dar nuestro mayor nivel. No se puede poner nunca ninguna excusa. Estoy muy contento de tener la oportunidad de representar a un club que tiene una gran afición y es uno de los grandes de España.

–No sé si el hecho de rozar el ascenso obliga a que las expectativas crezcan... ¿Cuál es el objetivo de esta temporada?

–Vamos a intentar seguir en la misma línea, pero la Segunda División de este curso va a ser mucho más competitiva que el año pasado. No lo vamos a tener más fácil. Al contrario. Lo vamos a tener seguro mucho más difícil. Pero está claro que el club está evolucionando y progresando. Yo voy a competir para ganar todo. No me conformo con medias tintas. Ni pienso regalar nada.

Suscríbete para seguir leyendo