Dusabín ya entrena...y Varane, también: Estas son las novedades del Sporting

El Sporting inició esta mañana una nueva semana de pretemporada. El conjunto de Rubén Albés se ejercitó en Mareo en la primera de las dos sesiones previstas para hoy. Se esperaban dos novedades, una forma de presencia y la otra de ausencia. La primera se cumplió. Estaba previsto que Jonathan Dubasín, el último fichaje del club, se ejercitara con el resto de sus compañeros. El extremo estuvo ya en la concentración de Mondariz, en Pontevedra, pero no llegó a ejercitarse. Esta mañana si estuvo en Mareo. La otra novedad que se podía intuir era que Varane no se vistiera de corto porque su fichaje por el Queens Park Rangers se hubiera ya cerrado definitivamente. No fue así. El galo estuvo también en Mareo.

Fue una sesión que arrancó a las diez y media. Primero lo hizo con trabajo en el gimnasio y luego con ejercicios propios en el campo número dos de Mareo. Los jugadores trabajaron aspectos más bien físicos sobre un intenso sol asturiano. Dubasin fue la gran novedad. El blanco de las miradas. El hispano-belga se entrenó ya como uno más por la mañana. Y si no pasa nada fuera de lo previsto lo hará también por la tarde. Eso hace pensar que pudiera ser ya incluido en la convocatoria del próximo amistoso del Sporting. Ese partido se juega mañana en el campo de El Toralín contra la Ponferradina.

Quien estuvo también fue Varane. Su fichaje por el equipo londinense está a punto de cerrarse. La operación se encuentra en la fase final, pero no está cerrada. Las conversaciones están muy avanzadas pero aún hay flecos, tales como variables, a cerrar. Se cuenta con que Varane vaya a dejar algo más de un millón de euros en la caja del conjunto rojiblanco. Aunque el Sporting llegó a pedir tres millones por él en su pico más alto de rendimiento lo cierto es que el jugador ha perdido algo de caché por su irregular campaña pasada. No obstante, si la venta se cierra las ganacias con el centrocampistas son evidentes. Llegó gratis hace dos años para reforzar el filial y se marcharía tras dos años habiendo tenido un papel importante en el equipo.

El Sporting, por otro lado, a nivel deportivo sigue sumando minutos de trabajo. La sesión en Mareo se celebró en el campo dos. Los jugadores de campo lo hicieron por un lado mientras que los tres porteros, Yáñez, Joel y Elmo Henriksson hicieron trabajo específico. Rubén Albés, fiel a su estilo cercano, protagonizó una anécdota con los medios de comunicación presentes en Mareo a los que se acercó para saludar uno por uno. Los jugadores hicieron trabajos de posesiones con presión intensa y luego terminaron el entreno sumando minutos de carrera continua.

El Sporting se entrenará hoy a las seis de la tarde de nuevo.