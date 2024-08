El Sporting se pone serio: vence (2-1) y convence ante el Eibar

Real Sporting 2-1 Eibar Sporting: Yáñez, G. Rosas, Curbelo, Diego, José Ángel; Bernal, Olaetxea, Méndez; Gaspar, Otero y Caicedo Cambios: N. Martín por Bernal, min 46. Dubasin por Caicedo, min 46. Queipo por Gaspar, min 46. P. García por José Ángel, min 46. Campuzano por Otero, min 63. Oyón por N. Méndez, min 63. Kembo por Curbelo, min 76. Borja Montes por Olaetxea, min 76. Iker Martínez por Guille, min 76. Eibar: Fuzato; Cubero, Berrocal, Muguruza, Chema; Endika, Carrasco, Madariaga, Pérez; Pascual y Slavy Cambios: Merquelanz por Eric, min 46. Alkain por Pascual, min 46. Puertas por Slavy, min 60. Carrillo por Cubero, min 60. Corpas por Berrocal min 60. Aldai por Endika, min 75. Arana por Muguruza, min 75. Goles: 1-0, min 11: Otero. 2-0, min 61: Cubero, en propia puerta.2-1, min 88: Merquelanz, de penalti. Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano). Campo Sergio Sánchez: 2.000 de aforo

El Sporting más identificable de todo el verano noqueó (2-1) con merecimiento a un hueso como el Eibar en el Municipal Sergio Sánchez, de El Berrón. El equipo rojiblanco completó un partido notable donde ya se pudo comprobar las líneas maestras del proyecto de Albés. La suerte fue doble, porque la verticalidad que anhela en su conjunto el técnico vigués llegó acompaña de olfato. Marcaron dos goles los gijoneses y no fueron cuatro porque el colegiado González Fuertes anuló otro dos. Lo nuevo llegó acompañado de lo de siempre: Yáñez volvió a demostrar su inspiración al salvar otro penalti. La faena estuvo a punto de estropearse al final con el gol de Merquelanz en el ocaso. Aunque el amistoso se quedó en Asturias.

A escasas dos semanas para el estreno de la competición y todavía con varios movimientos por hacer, Albés observó que el amistoso contra la Sociedad Deportiva Eibar era una prueba de algodón, perfecta para medir el que sería su once titular si mañana el Levante visitase El Molinón. Con Pier todavía afectado por una pubalgia, Curbelo y Diego Sánchez ocupaban el centro de la zaga, y el resto de los futbolistas eran los mismos que han comenzado jugando en cada uno de los amistosos del verano. Etxeberria, mientras, puso en liza a un combinado con varios de sus pesos pesados junto a un grupo de chavales de la cantera. Y el partido en El Municipal Sergio Sánchez de El Berrón, engalonado con Alfonso Villalva y Martín Hollaender, en las gradas, comenzó con mucho ritmo. Corrían al espacio dos demonios como Slavy y Pascual, y con su velocidad ponían en apuros a la zaga rojiblanca. No encontró Pascual la portería de Yáñez tras cazar un balón en el área. Pero los rojiblancos encontraron el camino. Presionaba bastante alto el Eibar, y en su espalda disfrutaba el triángulo ofensivo rojiblanco Gaspar, Otero y Caicedo. Con pocos toques, muy vertical, el Sporting comenzó a asomar por la guarida de Fuzato. El meta armero se vio obligado a sacar una gran mano a Otero. Luego, el gol. Una gran salida desde atrás de Curbelo fue mejorada por Gaspar tras irrumpir por dentro y encontrar al espacio una carrera de Caicedo. “El Toro” levantó la cabeza y regaló el tanto a Otero.

El gol espoleo a los de Albés, que veían en Caicedo un recurso más que útil para hacer sufrir al Eibar, mejor arriba que atrás, demasiado inestable en la zaga. A nada estuvo Caicedo de poner tierra de por medio. En un saque de esquina, Nacho Méndez estrelló con su rosca la pelota en el palo, y el rebote acabó luego en la red tras meter la pierna el de Machala. Pero González Fuertes anuló el tanto por fuera de juego. El amistoso seguía muy abierto, y el Eibar tenía el colmillo afilado arriba con dos aviones como Slavy y Pascual. A Curbelo le faltó contundencia para despejar y se fue al suelo tras chocar con Pascual. El delantero cedido por el Villarreal vio a Slavy solo ante Yáñez, que sacó su repertorio. El guardameta catalán estiró las manos hasta el límite para negar el gol. Tiene el Sporting a un portero que da puntos.

Comenzó el segundo tiempo con el carrusel de cambios. El tridente ofensivo del Sporting se evaporó y solo continuaba Otero, ahora de “9”, mientras que Queipo y Dubasin ocupaban las bandas. Y el Sporting recuperó piernas. Nacho Méndez, notable como “10”, mandó al espacio un balón a Otero. Con campo para correr, el colombiano brilla. Ganó la acción, metió cuerpo a Berrocal, pero mandó la pelota a la autopista. Estaba mucho más fresco el equipo gijonés, y algo espeso el Eibar, a merced. Albés pedía verticalidad. Y uno de sus soldados lo entendió de maravilla. Dispuesto a hacerse un hueco, Duba, hiperactivo, agarró la pelota en banda y dejó atrás al rival con un movimiento genial. Su pase de la muerte iba a Otero, pero encontró una pierna enemiga, la de Cubero. La pelota iba tan tensa que el defensa armero la metió en su propia portería. Se le ponía muy de cara al Sporting el partido, de largo el más completo de todo el verano. Pero el Eibar todavía dio que hacer. Etxeberria también dio entrada a piernas frescas. Y en seguida obtuvo resultado. Yáñez salió en falso y golpeó a Carrillo. No dudo ni medio segundo González Fuertes: penalti. Los dos futbolistas necesitaron de asistencia tras un golpe tremendo. Corpas, que lleva cinco minutos en el campo, se retaba con el guardameta, en una de sus artes. Se hace gigante Yáñez en cada penalti. Casi hasta parecer disfrutar de la tensión. Aguantó el pulso al atacante. Y sacó una -otra- mano para agrandar su leyenda desde los once metros. Mareado por el golpe, el portero tuvo que ser relevado, ovacionado por el Municipal Sergio Sánchez, de pie. El partido quedó resuelto. Y Albés aprovechó la coyuntura. Los “guajes” al césped: Kembo, Iker Martínez, Oyón y Montes. El ocaso sirvió para ensayar una zaga de cinco con tres centrales: Kembo, Montes y Diego Sánchez. Un fuera de juego milimétrico de Campuzano le saboteó la suerte del 3-0. Y de la goleada se pasó a la tensión. Joel cometió un error y no midió bien una salida y acabó tirando a Merquelanz. El atacante del Eibar marcó el penalti y metió el susto en el cuerpo. Pero el marcador ya no se movió.