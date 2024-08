El futuro de Bamba, en el aire: esta es la situación del central del Sporting en Francia

Axel Bamba continuará hasta finales de esta semana a prueba en el Ajaccio, de la Ligue 2 de Francia. El defensa, de 25 años, no ha disputado ni un solo minuto en los dos últimos encuentros con carácter amistoso del club de la isla de Córcega. De momento, Mathieu Chabert, entrenador del equipo galo, no ha tomado una decisión definitiva, que se espera para esta misma semana. Pero ahora mismo las opciones de que el potente zaguero supere la prueba en el Ajaccio son más pequeñas que hace unas semanas.

Bamba fue titular en los primeros amistosos de la pretemporada, y muscularmente está soportando bien las cargas, y la vuelta a la competición, tras una larga inactividad en Mareo a causa de las lesiones. Pero la pérdida de protagonismo en los dos últimos encuentros no es una buena señal para el defensa ni para el club rojiblanco, que no cuenta con él. En los últimos días se han mantenido nuevas comunicaciones entre clubes. Aunque el entorno del defensa ya no es tan optimista con la vía del Ajaccio. El agente de Bamba es Thibaut Urien, el mismo que el de Mbemba, una de las sorpresas agradables del verano.

Con contrato hasta 2025, en Mareo no tienen previsto variar un ápice su postura con el físico defensa: Bamba no cuenta ni para los que gobiernan en los despachos, ni tampoco para Rubén Albés, el entrenador, por lo que solo se contempla su salida de la entidad gijonesa este verano. Si no es al Ajaccio, como se esperaba, se buscarán otros caminos. La rescisión del contrato parece ser la única vía que se contempla en el club gijonés. Aunque lógicamente las negociaciones para zanjar su vínculo con el club no son iguales si antes tiene apalabrado otro destino que si el jugador pasa a ser libre. Bamba tiene, en cualquier caso, una de las fichas más bajas de toda la plantilla. Su salario no es pesado, aunque en Mareo pretenden evitar gastarse una parte del presupuesto en la rescisión.

Chico muy profesional y respetuoso, Bamba entiende que su ciclo en el Sporting está agotado, maltratado por las lesiones y por una recuperación compleja. En las últimas semanas dos de sus mejores amigos en el vestuario también han salido del club: Ros Milovanovic (Vizela), y Jonathan Varane (QPR). Bamba y Milovanovic, íntimos, fueron los dos descartes del club rojiblanco con vistas a este proyecto, además de Christian Rivera, Villalba o Djuka, situaciones algo distintas, y del criterio de Albés con Varane, clave para su venta. De momento, no se ha comunicado a más jugadores la conveniencia de buscar destino.

Tampoco por el momento a Víctor Campuzano, que está gozando de minutos en pretemporada, a veces como 10, y dejando buenas sensaciones. El delantero catalán cuenta con varios clubes interesados, en España, y en el mercado foráneo. Pero su salario está siendo un problema a la hora de que algunos de los proyectos que tiene detrás apuesten. Campuzano tiene un año más de contrato en el club rojiblanco (2025), y tuvo un papel importante la pasada campaña, con cinco goles, siendo clave hasta la aparición de los problemas musculares.

Suscríbete para seguir leyendo