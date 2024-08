Este es el mercado donde busca el Sporting los fichajes que le faltan (y hay una posición que es prioridad absoluta)

Después de ahondar en los motivos que llevaron a que su primer proyecto en el Sporting fuese un fracaso, la dirección de Orlegi Sports viró su modelo deportivo para reducir el margen de error. Hoy nadie discute que la prioridad de la comisión deportiva del Sporting está en el mercado nacional. No es que estén descartados los fichajes de jugadores procedentes del mercado extranjero, pero sí se ha visto mermado el caudal de incorporaciones que llegan de Europa o América. Lo confirman los números, siempre fríos: más allá de Otero, primero cedido y ahora ya propiedad del club rojiblanco tras dos años en Segunda, diez de los últimos once fichajes tienen un denominador común: conocen perfectamente las singularidades de la categoría. O lo que es lo mismo: no necesitaban de un periodo de adaptación. Rendimiento inmediato para conseguir los objetivos e ir creciendo como entidad.

Así, el curso pasado el Sporting concluyó el campeonato con una muy meritoria quinta posición tras haber sido antes decimoséptimo. ¿Sus fichajes? Pocos, pero en su mayoría certeros. Rubén Yáñez (Málaga), Hassan (Villarreal), Roque Mesa (Valladolid), Róber Pier (Levante), Pascanu (Ponferradina), y luego Mario González (Los Ángeles, pero con amplia experiencia en la categoría).

Esta campaña, la dirección deportiva ha refrendado su apuesta a la espera de ver qué sucede con el remate del mercado en agosto: Jesús Bernal (Racing de Ferrol), Lander Olaetxea (Albacete), Eric Curbelo (Las Palmas), Jonathan Dubasin (cedido por el Basilea pero con pasado en Albacete y Oviedo, entre otros clubes). Todos con muchos partidos recientemente en la categoría. ¿La única excepción? Jordy Caicedo, firmado por un trueque entre la organización.

El viraje hacia el mercado nacional, en lo que se desprende como un aumento de fuerza de Gerardo García y su equipo de "scouting", es más que evidente tras una primera campaña donde un número muy importante de las incorporaciones que se llevaron a cabo no dieron el resultado.

Y el proyecto, lógicamente, se resintió. ¿Por qué? Los analistas concluyeron que muchos de esos fichajes habían sufrido una barbaridad para adaptarse a una competición muy singular y táctica como es la Segunda División de España. No funcionaron las apuestas de jóvenes del extranjero como Milo y Bamba, tampoco dio el rendimiento esperado un veterano contrastado que venía de un fútbol con otro ritmo como Izquierdoz, y los jugadores recomendados por los analistas de los servicios compartidos del Grupo Orlegi (De Amores y Jeraldino) pasaron de puntillas, mientras que el mayor talento de la cantera de Santos (Jordan Carrillo) sufrió para adaptarse a un cambio tan radical en todos los sentidos. No hay un veto explícitamente al mercado foráneo. De hecho, el pasado mercado de invierno se estudió el fichaje de un "9" del fútbol balcánico Adrián Grbic, entre otros. Pero el foco ahora está en el mercado nacional.

Fichar a un lateral derecho, una prioridad absoluta

"Aún quedan por tres o cuatro fichajes", avisó desde el municipal Sergio Sánchez de El Berrón Rubén Albés nada más terminar con victoria el encuentro amistoso ante la Sociedad Deportiva Eibar. Tras caerse de forma repentina y abrupta el fichaje de Sergio Bermejo cuando ya era uno más en el "stage" de Mondariz, la comisión deportiva del Sporting encara un mes de agosto con mucho ajetreo.

Los técnicos tienen como absoluta prioridad el fichaje de un lateral derecho que compita con Guille Rosas y se busca un perfil más defensivo que ofensivo, con capacidad para actuar como un tercer central. Además, se pretenden contratar al menos dos refuerzos más para el ataque que dependerán de las opciones que arroje el mercado, que este verano va con más retraso de lo habitual. Uno apunta a ser un "9" versátil, que pueda actuar como extremo en los dos costados del ataque. Otro, un "8" o un "10" para dar competencia a Nacho Méndez en esa posición de enlace con los delanteros. Pero dependerá de las opciones que ofrezca el mercado, con un ojo en los descartes de Primera División, y en los movimientos que se produzcan en cadena.

El Sporting ha hecho varias consultas por jugadores en las últimas semanas, como Ilyas Chaira (Girona), como informó este periódico, o Nico Serrano (Athletic), aunque estas dos opciones son muy complicadas por la enorme competencia con otros clubes.

