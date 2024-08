Cronología de un negocio ruinoso para el Sporting: Pedro Díaz ficha gratis y el club todavía debe millones

La incorporación de Pedro Díaz al Rayo Vallecano quedó resuelta después de que el centrocampista, de 26 años, superase ayer en Madrid los controles médicos. El Sporting contaba hasta hace unas semanas con el 49% de los derechos de un jugador que ha aterrizado en Primera División libre tras el descenso administrativo del Girondins de Burdeos. El club rojiblanco no ha ingresado ni un solo euro más de los 2,2 millones de euros que se embolsó -aún falta un plazo por abonar- al traspasar el pasado verano a uno de los mayores talentos formado en Mareo en la última década al club francés. Además, todavía debe pagar 2 millones de euros al el Espanyol tras incumplir el derecho preferente que tenía el club catalán por el mediocentro. El equipo blanquiazul ha estado a un paso de contratar gratis al centrocampista, además de llevarse los dos millones de euros que fijó el laudo de La Liga. La sentencia es irrevocable. El negocio, muy comentado en el mundo del fútbol, pasa a ser ya una de las peores operaciones en la historia reciente del club rojiblanco. En Mareo han mantenido un profundo hermetismo sobre el asunto desde que comenzó el conflicto judicial.

El fichaje de Víctor Campuzano. El 1 de febrero de 2021 el Sporting cierra el fichaje de Víctor Campuzano, una petición de David Gallego, entonces el entrenador. Las negociaciones con el Espanyol se alargaron meses. En esas gestiones, el club catalán intenta meter en la ecuación a Pedro Díaz. Logra en el acuerdo incluir un derecho preferente por el centrocampista. La letra pequeña de ese acuerdo dice que si el Sporting vende al canterano debe antes informar al Espanyol; y si el club catalán iguala la oferta, se lleva al jugador.

El Sporting traspasa a Pedro Díaz al Girondins. El 3 de agosto de 2023, el Sporting anuncia de forma oficial un acuerdo con el Girondins de Burdeos, de la Ligue 2 de Francia, para vender a Pedro Díaz, uno de los activos más importantes del club. El club no informa de las cantidades -como es habitual-, aunque el acuerdo se cierra en 2,2 millones euros por la venta del 51% de los derechos del jugador. El Sporting se queda con un 49% de la propiedad del futbolista. El Girondins fracciona el pago de esos 2,2 millones de euros. En los últimos años, el club galo vive un momento delicado en lo económico y en lo deportivo. La operación no tiene un impacto económico tan alto de primeras. Pero el hecho de guardarse ese porcentaje, de casi la mitad del valor del jugador, pasa a tener gran importancia en el negocio. Si el mediocentro realiza buenas campañas en el Girondins y el club francés traspasa al jugador, la mitad de lo que reciba iría para el Sporting. Son 2,2 millones de venta, pero todos calculan que en el medio plazo se ingresarán más.

El Espanyol notifica al Sporting que no le ha informado de la operación. Meses después de la operación, el Espanyol notifica al club rojiblanco que han incumplido el derecho preferente sobre Pedro Díaz pactado en el acuerdo por Campuzano. El departamento jurídico del club catalán tarda un tiempo en percatarse de la oportunidad de negocio. Pero tras revisar los papeles y mantener conversaciones con la propiedad, de capital chino, deciden informar al club rojiblanco de la situación. Son momentos y semanas de tensión, porque el Sporting percibe el peligro. Los clubes no se ponen de acuerdo. El Espanyol se desmarca: pide 5 millones de euros. El asunto acaba en La Liga.

La Liga ejerce de juez. Ante la falta de acuerdo entre clubes, la patronal del fútbol español ejerce de árbitro. En febrero comienza el «juicio». La Liga escucha las versiones de los dos clubes y también del entorno del futbolista. Intervienen en el juicio muchos protagonistas. Incluidos los directores deportivos de ambos clubes, además de miembros del departamento jurídico. La batalla judicial se alarga varios meses, hasta mayo. Hay versiones contradictorias sobre lo sucedido, sostienen fuentes consultadas. El Espanyol asegura que el Sporting no informó en ningún caso de las negociaciones con el Girondins, por lo que no tuvo opción de ejercer su derecho preferente. El club rojiblanco, en cambio, defiende su posición al asegurar que en conversaciones telefónicas sí informa al Espanyol sobre la existencia de conversaciones con el Girondins, sostienen fuentes consultadas. El club catalán insiste: piden 4 o 5 millones de euros.

La sentencia de La Liga. A finales de mayo o principios de junio, La Liga condena al Sporting a pagar 2 millones de euros al Espanyol como compensación por incumplimiento del derecho preferente que el club catalán tenía sobre Pedro Díaz. La sentencia es firme. Al club rojiblanco le quedaría recurrir a la justicia ordinaria. Pero sabe que prácticamente no tiene posibilidades de que el recurso prospere. El varapalo es grande. El Sporting inicia unas semanas después conversaciones con el Espanyol para fraccionar el pago.

El Girondins desciende y Pedro es libre. El 23 de julio se confirma el descenso del Girondins de Burdeos tras no ser capaz de asumir la deuda que arrastraba y no alcanzar un acuerdo para su venta. Ya el anterior verano, Gérard López, el propietario, salvó al club de la quiebra. Unos meses después, el Sporting vendió a Pedro al club francés pese a conocer su inestabilidad financiera. El Girondins pierde la categoría profesional y todos los jugadores son libres para negociar con otros clubes. El Sporting pierde el 49% de los derechos de Pedro. La operación es una ruina: el club rojiblanco conoce ya que no ingresará ni un euro más por el jugador, y además sabe desde hace dos meses que debe pagar al Espanyol 2 millones de euros.

El Rayo ficha a Pedro Díaz tras negociar con el Espanyol. El terremoto tiene un último capítulo: el Espanyol está a un paso de firmar a coste cero al medio, tras ganar la batalla judicial y esperar recibir 2 millones. El club catalán avanza por el jugador, pero pierde la puja ante el Rayo Vallecano, que ofrece mejores condiciones y se lleva al futbolista en propiedad.

Suscríbete para seguir leyendo