Medio millón de euros para El Molinón

El Ayuntamiento de Gijón prevé una inversión para 2025 en El Molinón cercana al medio millón de euros en trabajos de refuerzo estructural y de intervención en la fachada. Será el primer paso dentro de la reforma integral en el estadio del Sporting que plantea el gobierno local. La fachada, que fue diseñada por Vaquero Turcios, se mantendrá, aunque se prevé una renovación importante.

El plan forma parte de un calendario de actuaciones a corto, medio y largo plazo, que redacta una parte de los servicios municipales dentro de una obra integral en el campo. La intención que tienen en el Consistorio es realizar la operación de forma progresiva, aunque sin marcarse aún un calendario de plazos concreto, mientras se remata la constitución del proyecto. De momento, el primer movimiento está fijado para 2025 y alcanza a la fachada, uno de los elementos más deteriorados del campo municipal y cuyo estado ha propiciado las críticas de numerosos seguidores del Sporting en los últimos años.

El Ayuntamiento trabaja en un proyecto de renovación integral para el campo, consciente de que, una vez que se han caído las opciones a ser sede del Mundial 2030 ante la falta de consenso entre los actores de la candidatura, la infraestructura requiere igualmente de una obra importante.

El proyecto de El Molinón recoge la renovación de aspectos estructurales del campo, que están muy deteriorados. En cualquier caso, el plan, que no ha sido todavía dado a conocer de forma pública, aún no está completado, y faltan algunos aspectos esenciales por pulir, como el aforo que tendría el campo municipal tras la reforma integral. También la duración de las obra. De momento, aún no se ha calculado el coste total de la operación. Ni tampoco se ha definido cuánto dinero ni qué aspectos se renovarán en el estadio el siguiente curso, en 2026.