El fichaje de un "9" ya no es una absoluta prioridad

La contratación de un "9" ya no es una absoluta prioridad para la comisión deportiva del Sporting. El mercado es caprichoso, y en Mareo tampoco se cierran a oportunidades de última hora. Pero en la entidad rojiblanca han trazado un plan estratégico para este mes de agosto, y en él no recoge la necesidad de fichar a otro delantero centro de área. Gerardo García y Rubén Albés tienen mucha confianza en Jordy Caicedo, y aunque estará de baja unas semanas por una lesión muscular, no tienen pensado lanzarse con fuerza a por el fichaje de un punta de referencia. Una baja inesperada podría hacer saltar por los aires los planes de los técnicos. Pero de momento no se ha declarado a ningún jugador transferible.

Consideran a nivel interno en el club que la posición de "9" está ya cubierta. En la entidad entienden que además de "el Toro", hay más recursos para esa demarcación: está Otero, que ha actuado en esa posición en la pasada temporada –marcó 10 goles–, y se confía en Campuzano. Además, están en dinámica del primer equipo Amadou Coundoul y Esteban Lozano.

Creen los mandamases del club que el gol se debe repartir este año, y que el sistema de Albés con tres atacantes dinámicos obliga a poner el foco en otros perfiles. Gaspar, Otero, Dubasin, Campuzano… deben aportar, además de Caicedo, observan en la dirección del club rojiblanco. Además, el margen financiero tampoco es muy abundante, y el mercado de delanteros es muy caro. No se quiere fichar por fichar. La idea de la comisión deportiva, que después puede adaptarse a los vaivenes del mercado, es firmar a un extremo que pueda desenvolverse en varios perfiles. Es decir, un jugador versátil que se adapte a los dos costados dentro del 4-3-3.

Uno que gusta es Nico Serrano (Athletic de Bilbao). Pero es un objetivo muy complicado. Por un lado, porque no está claro que salga cedido del equipo vasco. También porque goza de mucho mercado. El Granada tiene mucho interés, y más dinero. Hay más jugadores en el radar, con varios nombres subrayados en rojo. Pero no se descarta aguantar unos días más por si los movimientos en cadena, propios de agosto, ofrecen oportunidades, ahora inesperadas. La contratación de un "10" también se ha enfriado, hoy por hoy. A Albés le está agradando el nivel ofrecido por Álex Oyón en pretemporada. Además, cuenta con Nacho Méndez como titular para esa demarcación.

La dirección deportiva y Albés han consensuado que la prioridad está en reforzar la defensa, mermada por las bajas y las circunstancias. Las molestias en el pubis de Róber Pier y la salida de Izquierdoz, Insua, y la esperada de Bamba, provocan que se piense en firmar a otro zaguero en lo que resta de agosto. En la entidad cuentan con Curbelo, Diego Sánchez, y, por supuesto, Pier para esa demarcación. Pero entienden que quizás se necesita otro central más para evitar riesgos. También se sigue revisando el mercado para fichar a un lateral derecho que compita con Guille Rosas. En Mareo se están dando margen para tomar una decisión sobre el competidor del defensa gijonés, tras examinar el mercado y recabar decenas de ofrecimientos de laterales derechos.

Caicedo, k.o. tres semanas

Jordy Caicedo estará entre tres y cuatro semanas de baja por una lesión en "el músculo semitendinoso de la pierna derecha", según informó ayer el club rojiblanco en sus canales oficiales. El delantero ecuatoriano no se desplazó ayer a Lugo para disputar el penúltimo amistoso del verano, y estará fuera de combate para el comienzo de competición. Además, es duda para el derbi asturiano en El Molinón, encuentro que se celebra el 7 de septiembre. Si todo va bien, llegará para el partido, aunque con un margen estrecho. La lesión de Caicedo no varia, en cualquier caso, los planes de la comisión deportiva para la recta final del mercado. Hoy por hoy, el equipo que lidera Gerardo García tiene el foco en contratar un extremo, además de un central y un lateral.

