Guerra, crítico con el "caso Pedro", las claves sobre el margen económico y los fichajes que restan en el mercado: "Fue una mala gestión"

El Sporting asumió ayer que la venta de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos fue "una mala gestión". David Guerra, presidente ejecutivo, admitió –en el marco de la presentación de Jonathan Dubasin y Jordy Caicedo como fichajes– de forma pública el error del club rojiblanco con un traspaso que apenas dejará dinero caja tras la condena de LaLiga a pagar 2 millones de euros al Espanyol por no tener en cuenta el derecho de tanteo que se había reservado el club catalán sobre el medio cuando el club rojiblanco firmó a Campuzano. A ello se une la pérdida del 49% de la propiedad del centrocampista que se había reservado el club ya que el descenso administrativo del Girondins permitió que Pedro Díaz se quedara libre.

Las explicaciones del ejecutivo madrileño rompieron el silencio institucional que ha mantenido el club gijonés desde que hace más de seis meses comenzó el litigio con el Espanyol. Con un mensaje muy sincero y contundente, Guerra reconoció que la entidad gijonesa debe ser "autocrítica con la operación de Pedro". "Nos duele. Fue una mala gestión. Claramente hubiéramos esperado que fuera otra cosa. El club siempre se va a defender y acatamos las órdenes de los órganos competentes. Hay una parte de todo esto que podíamos controlar y otra que no. No queremos caer en los mismos errores y sí seguir mejorando", lamentó.

El directivo dejó entrever que en los últimos días el club mantuvo algún contacto con el entorno del mediocentro para intentar conseguir su regreso a Mareo gratis, algo que fue imposible por la alta cotización del jugador, que jugará en Primera División. "Con Pedro hemos mantenido una conversación abierta y fluida, pero había muchas circunstancias que no se daban en el club y con él en su caso particular".

Una plantilla más corta. El ejecutivo reiteró el compromiso del Grupo Orlegi con el proyecto deportivo del Sporting. En ese sentido, defendió que la inversión en el mercado de fichajes está siempre controlada por LaLiga cuando un club da pérdidas. "Cuando está en déficit estás marcado por la normativa de LaLiga y el porcentaje de dinero que puedes volver a utilizar en el mercado tras una venta como, por ejemplo, la de Varane. Tenemos clara la inversión en jugadores, queremos traer a los mejores futbolistas posibles", explicó.

Guerra confirmó que la plantilla con vistas a la campaña 2024-2025 será más corta que la de la última temporada. "Vamos de la mano con Albés y tendremos una plantilla más corta porque así lo entendemos ambas partes. Queremos invertir en jugadores que estén por llegar, pero no vamos a llegar a la cantidad de fichas de otras temporadas. Además, como hemos visto esta pretemporada hay jugadores procedentes del Sporting Atlético que pueden aportar a lo largo de la temporada".

Cuestionados por los refuerzos que quedan por hacer, el ejecutivo aseguró que se reforzará el ataque, aunque en principio no se esperan fichajes para la demarcación de "9", como informó LA NUEVA ESPAÑA: "Estamos haciendo un gran trabajo sin descanso. Estamos siguiendo lo que consideramos con los objetivos a traer y reforzar y enfocados a lo que va a ser nuestro estilo de juego. Estamos conformando una plantilla muy competitiva". Sobre los tiempos, reiteró que aún resta mucho mes de agosto por delante. "Nos quedan varias semanas de mercado y tenemos claros los objetivos", insistió el presidente ejecutivo del Sporting.

Jonathan Dubasin relativizó ayer en su presentación como nuevo futbolista del club gijonés el hecho de haber jugado los últimos meses en el Oviedo, eterno rival del Sporting, y reconoció que su pasado reciente en el club azul no le "pesó" a la hora de dar el paso de reencontrar su camino con el de Rubén Albés. "El hecho de haber estado en el Oviedo no pesa en mi decisión", afirmó el jugador. "Podría ser como una motivación", reiteró el atacante,.

"Desde dentro trato de vivir como algo normal el tema del Oviedo y el Sporting. Que haya pasado por allí haces seis meses no quiere decir que no venga aquí con toda la ilusión y ganas de demostrar mi nivel, todo lo contrario", aseguró Duba, educado en todo momento con el Oviedo, al que agradeció la apuesta que hizo en su momento por ofrecerle la oportunidad de continuar su carrera profesional. "El míster me conoce, conoce mis virtudes y sabe explotarlas al máximo. Su estilo de juego se adapta perfectamente a mis virtudes y en ese sentido quiero seguir mejorando y ofreciendo esa versión", afirmó el atacante hispano-belga sobre su vínculo con Albés, uno de los motivos de más peso en su llegada a Mareo.

Jordy Caicedo, mientras, se mostró "agradecido" al club rojiblanco por la oportunidad. El delantero ecuatoriano aseguró "estar convencido" de que su lesión no será un problema importante. "Estaré recuperado lo antes posible". Y luego abundó respondiendo a un tuit del Sporting: "Estoy bien. Regresaré en dos semanas". "Tengo la ambición de hacer goles, pero primero está ayudar al grupo a cumplir el objetivo de todos: buscar el ascenso. Tenemos un gran grupo para lograrlo", reiteró el potente delantero.

