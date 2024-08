El motivo por el que Cote se rinde a la Mareona: "La afición es increíble"

José Ángel Valdés, "Cote", tomó la palabra hoy en la visita del Sporting a Covadonga en calidad de capitán del equipo rojiblanco, una responsabilidad que le lleva a ser "un ejemplo" para el resto de sus compañeros, tal y como tratan de hacer los otros tres portadores del brazalate –Rubén Yáñez, Gaspar Campos y Nacho Méndez–, con quienes se "compenetra bien".

A sus 34 años, Cote era el jugador más veterano de la expedición rojiblanca en Covadonga, cuestión que, según asegura, no le pesa en absoluto: "Les decía en broma a mis compañeros que, pese a ser el más veterano, no me siento viejo. Igual me ve viejo la gente (risas), pero yo me siento joven".

Cote, siempre "feliz" por "representar al Sporting", está deseosos por que empiece "lo bueno, lo divertido, lo que todo el mundo espera", es decir, la competición oficial, que para el equipo rojiblanco arranca el próximo domingo en El Molinón frente al Levante. "Creo que estamos trabajando bien, pillando los conceptos del nuevo míster y asimilándolo todo. Tenemos la capacidad de adaptarnos a diferentes formas de trabajo y estamos en la línea correcta", aseguró el lateral zurdo, que deseó "salud" para todos los asturianos y un Sporting que lo haga "lo mejor posible" en el campo para "estar a la altura" del club.

21.150 abonados. La campaña de abonados del Sporting de cara al curso entrante continúa avanzando a buen ritmo. El club rojiblanco anunció ayer que ya son 21.150 los hinchas que han asegurado su asiento para presenciar los partidos del equipo de Rubén Albés para la 2024/25. Los aficionados que lo deseen pueden ser atendidos hoy de 10 a 14 horas en las oficinas del club para nuevas altas, con la opción online siempre disponible.

"Esta afición es increíble, nunca pierde la ilusión. Siempre están ahí para nosotros, es un orgullo. Tenemos que darles motivos para que sigan así de enganchados y dejarnos la piel en cada partido para representar lo mejor posible al Sporting", comentó Cote al respecto.