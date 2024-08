"’Es mi Gijón’ se quedará para siempre, es lo más especial que he hecho"

Aunque vino al mundo en Mieres, en 1998, Enol Borrego se crió en Gijón, en el barrio de El Natahoyo, adonde se trasladó con sus padres nada más nacer el ahora cantante. Ahora vive en Madrid, pero regresa con frecuencia a su casa en El Natahoyo, donde le esperan su padre, albañil, y su madre, profesora de inglés que renunció a su carrera profesional.

Gijón, para Enol, es su casa, y su club, el Sporting, una de sus mayores pasiones. Así lo expresa en "Es mi Gijón", un tema en el que le canta a la ciudad y al equipo de sus amores y cuyo estribillo ya se silba por las avenidas: "Es mi Gijón y su afición, Sporting de mi corazón / Contigo hasta el día en que me muera, más que una pasión / Es mi Gijón y su afición, Sporting de mi corazón / No importa el camino y la espera por verte campeón".

–Hábleme de su infancia.

–Fue muy tranquila. Estuve en el colegio Atalía y después en el instituto Emilio Alarcos. Siempre tuve bastante interés en la música. Además, como no se me daba muy bien ningún deporte, la música era la que ocupaba mis ratos libres. Con trece años empecé a hacer canciones y con 17 ya di el paso de empezar a publicarlas, así que ya llevo nueve años en esto.

–Hubo un tiempo en el que, aunque le ocupaba mucho tiempo la música, no vivía de ella.

–Yo siempre llevé la música de manera paralela con la carrera de Derecho, nunca dejé los estudios de lado. Pero en 2020, cuando vi que en la música podía ir en serio, decidí tirar por ese camino. El primer año conseguí compaginarlo, pero al siguiente tuve que elegir entre una cosa o la otra. Me quedaban cuatro asignaturas de la carrera y decidí dejarlo para centrarme en la música. Me mudé a Madrid para estar cerca de toda la gente de la industria con la que quería trabajar.

–¿Cuándo se dio cuenta de que podía ser su sustento?

–En Spotify, las reproducciones de las canciones subían mucho. Además, había mucho "feedback", me hablaban personas de fuera de Asturias para que fuera a hacer conciertos a otras ciudades. Justo después de la pandemia, se puso en contacto conmigo la discográfica Warner para firmar. Yo conocía a otros artistas que se atrevieron a dar el paso a firmar y vi que era posible vivir de la música sin ser una estrella, así que también di el paso.

–Le gusta el rap, le gusta el pop, pero su estilo de música es muy propio.

–La generación de artistas que estamos saliendo ahora bebemos de muchos estilos diferentes porque hay muchísima facilidad para descubrir música buena. Yo, a día de hoy, lo que hago podría estar dentro del pop, pero sí que es verdad que tengo muchas referencias urbanas, mucha influencia de música de Estados Unidos, Italia… Al final mi música es como un resultado de mezclar todo esto.

–¿Qué supuso para usted que el Sporting le contactase para hacer una canción?

–En realidad, la primera vez que se pusieron en contacto conmigo era para que cantara antes de un partido en El Molinón. Según me hablaron, les comenté la idea que tenía en la cabeza de hacer una canción. En 2018 ya se me había ocurrido hacer una canción, pero era otro tiempo y quizá no hubiese salido como ahora. Ahora que ya tengo muchos contactos de artistas y productores, pensé que podíamos hacer algo mucho más serio y grande. Desde el club noté predisposición a hacerlo y tras hablarlo, nos pusimos a ello. Desde que comenzamos a trabajar en ello hasta que vio la luz, pasó año y medio. En principio iba a salir el verano pasado, pero no llegamos a tiempo.

–¿Cuántas horas le llevó hacer esta canción?

–Tres o cuatro días de estudio, en total. Yo llevaba ideas de casa, bocetos que escribía en el coche. Yo escribo mucho en el coche porque cuando tengo la cabeza en "modo crucero", escribir ahí me funciona mucho. Escuchaba muchos himnos como el de El Arrebato del Sevilla, el "You’ll Never Walk Alone" del Liverpool… así podía ver qué cosas podrían funcionar. Con esa amalgama de ideas, nos metimos al estudio unos días para grabar la canción y ya otro día para grabar los instrumentos.

–¿Cuál diría que es el perfil de gusto musical de la gente que va a El Molinón?

–Intentamos hacer algo que pudiera escuchar todo el mundo, desde la generación de mis abuelos hasta los más jóvenes, para que todo el mundo se pudiera sentir identificado. Al final decidimos que lo mejor era hacer algo como un himno, una marcha que pudiera sonar en un estadio y que tuviera un ritmo potente. Ya existen otras canciones como "Once Jinetes" o la de Dark la Eme, que son canciones que yo escuché mucho y que me encantan, pero quería alejarme un poco de ese estilo, algo que fuera como más himno.

–Su canción no viene a relevar el himno, ¿no?

–Para nada. En ningún momento es nuestra intención. Consideramos que hacía muchos años que no se hacía una canción del Sporting y queríamos hacer algo que se sumase a ese catálogo de canciones que le comenté antes.

–¿Cuál es su parte preferida del tema?

–Me gusta el guiño a Preciado, con lo de "mañana saldrá el sol". Pero sobre todo el estribillo, que es la parte donde mejor conseguimos lo que queríamos transmitir, ya que es algo que escuchas un par de veces y se te queda.

–¿Tuvo que cambiar muchas veces la letra de la canción?

–No. El único cambio reseñable desde la primera sesión es lo de "de Oriente a Occidente". El Sporting no es solo Gijón, hay mucha gente que viene de todas partes, no solo de Asturias, sino de toda España, para ver los partidos. Al principio era un detalle que no tuvimos en cuenta, pero finalmente lo añadimos para englobar a toda esa gente.

–¿Qué supone para usted que su canción se escuche en El Molinón?

–Para mí es un gran orgullo. Yo al final crecí aquí, criándome en el sportinguismo, viviendo partidos en el estadio desde pequeño. Yo vi cantar a Víctor Manuel, así que ahora ver que mi canción va a estar ahí es un sueño cumplido. Esto es lo más especial de todas las cosas que hice hasta ahora. La música, a día de hoy, tiende cada vez más al usar y tirar, las canciones suenan y rápidamente desaparecen. Pero siento que esta canción se quedará ahí para siempre y podrá sonar toda la vida.

–¿Sus padres son del Sporting?

–Bueno, el que era más del Sporting en mi casa era mi abuelo. Mis padres también son del Sporting, pero el que más mi abuelo. Él falleció hace tres años y ver esto le hubiera encantado, ver en el vídeo a Ablanedo o Joaquín, jugadores que él vio, le hubiera encantado.

–Es un homenaje a sus raíces, entonces.

–Sí, es algo muy especial. Mis padres no son de Gijón, pero, aunque son del Sporting, no lo vivieron como yo lo viví, que llevo aquí toda la vida y me crié con ello. Por mi abuelo esta canción es muy especial, pero por mi parte siento muchísimo orgullo, al final es el club que llevo viendo toda la vida y que me dio muchas alegrías.

–Es aficionado de verdad. ¿Ve los partidos del Sporting?

–Claro. Llevo muchos años siendo socio. Las primeras veces que fui a El Molinón fue con 12 años, cuando nos regalaban entradas en el instituto, porque en ese momento el ser socio era algo que en mi casa no nos podíamos permitir. Pero cuando empecé a tener mis propios ahorros, lo primero que hice fue hacerme socio del Sporting, y así hasta el día de hoy.

–El año pasado estuvo cerca el ascenso. ¿Está ilusionado para esta temporada?

–Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Lo que veo desde el club, después de trabajar con ellos mano a mano, a mí me ilusiona mucho. Están apostando por la comunión entre afición y equipo, que es súper importante. Cuando El Molinón es una olla a presión es muy difícil que nos quiten puntos. Es cuestión de tiempo que el club acabe en Primera, que es donde merece estar.

Suscríbete para seguir leyendo